Серьезный вызов для ПВО Украины: The Guardian раскрыл новую тактику россиян

Россия начала использовать новую модель скоростного беспилотника против Украины. Ударный дрон "Герань-5" может представлять серьезную угрозу для уже ослабленной украинской противовоздушной обороны.

Два таких дрона уже были сбиты в начале этого года: один возле Киева, другой – возле Днепра, пишет The Guardian.

Смотрите также На Кировоградщине россияне впервые использовали "Шахеды", управляемые через Starlink, – "Флеш"

Чем опасен российский дрон "Герань-5"?

"Герань-5" оснащен китайским турбореактивным двигателем и имеет длинное цилиндрическое тело с крылышками. Это отличает его от предыдущих моделей, которые базировались на дельтаподобном иранском дроне Shahed, и делает его похожим на обычный самолет.

Со скоростью около 600 километров в час, он значительно быстрее предыдущего реактивного дрона "Герань-3", максимальная скорость которого не превышала 400 километров в час.

Рост скорости российских ударных дронов становится серьезным вызовом для украинских Сил ПВО, ведь время для их уничтожения сокращается.

"Герань-5" имеет дальность чуть менее 1 000 километров и переносит 90 килограммов взрывчатки.

Есть предположение, что Россия планирует еще больше увеличить дальность дронов, доставляя их в воздухе с пилотируемого самолета.

Появление "Герань-5" свидетельствует об очевидной смене приоритетов россиян в войне дронов. Враг делает ставку не на количество запущенных одновременно беспилотников, а, прежде всего, фокусируется на технологическом развитии, чтобы обойти украинскую ПВО.

Так, россияне нарастили количество дронов типа "Шахед", оснащенных онлайн-камерами и радиомодемами.

Среди других новинок, о которых в этом году сообщала украинская разведка, были дроны "Герань-2", которые, вероятно, оборудовали переносными зенитными ракетами для защиты от украинских самолетов, пытающихся их сбить.

Что известно о росте угрозы российских дронов?