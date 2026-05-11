"Спасибо Лукашенко": Трамп заявил об освобождении нескольких поляков и молдаван из Беларуси и России

Дональд Трамп в понедельник, 11 мая, объявил об освобождении трех поляков и двух молдаван из Беларуси и России. Он также поблагодарил самопровозглашенного президента Лукашенко "за сотрудничество и дружбу".

Об этом президент США написал в свои соцсети Truth Social.

Смотрите также Готовится к войне: белорусский оппозиционер сообщил, какие изменения в армии внедряет Лукашенко

Что известно об освобождении заключенных?

Трамп сообщил, что граждане Польши и Молдовы были заключены в белорусской и российской тюрьмах.

Работал над освобождением специальный посланник президента США Джон Коул.

Напомним, что известный американский адвокат Джон Коул занимает должность спецпосланника США в Беларуси с ноября 2025 года. Он провел уже несколько раундов переговоров с белорусской стороной и неоднократно встречался с Лукашенко.

Трамп написал, что президент Польши Кароль Навроцкий в сентябре 2025 года встретился с ним и попросил помочь освободить Анджея Почобута из белорусской тюрьмы.

Сегодня Почобут на свободе благодаря нашим усилиям. Соединенные Штаты делают все возможное для наших союзников и друзей. Спасибо президенту Александру Лукашенко за сотрудничество и дружбу. Так замечательно!

– написал американский президент.

Справочно. Впервые Анджея Почобута арестовали в Минске еще в 2012 году. Он представитель польского меньшинства в Беларуси и был корреспондентом "Газеты Избирательной". Его обвинили в клевете на Лукашенко. Через несколько дней после ареста его выпустили.



Повторно журналист был задержан весной 2021 года, а в октябре 2022-го он попал в список "лиц и организаций, причастных к террористической деятельности". В 2023 году мужчину приговорили к 8 годам за "публичные призывы к совершению действия, направленных на причинение вреда национальной безопасности Беларуси" и "разжигание иной социальной вражды".



Журналист отказался писать прошение о помиловании, на имя Лукашенко, хотя на него оказывалось давление со стороны белорусских властей. После этого МВД Польши ввело санкции о белорусского режима. Тогда заместитель руководителя Объединенного переходного кабинета, руководитель Народного антикризисного управления Беларуси Павел Латушко отмечал 24 Каналу, что это стало сигналом всему госаппарату вокруг Лукашенко, что ему придется отвечать за свои преступления.

Напомним, что в марте удалось добиться освобождения 250 политических заключенных. Многие люди были освобождены в декабре 2025 года.

Тогда Трамп говорил, что в целом Лукашенко "любезно освободил из-под стражи" уже более 500 человек.

Беларусь получила от этого выгоду – частичное снятие санкций.

Что говорят эксперты о Лукашенко, войне и отношениях с США?

Самопровозглашенный белорусский президент заявил, что готов провести встречу с президентом США Дональдом Трампом и заключить "большое соглашение". Ее обсуждение продолжается с начала контактов между Минском и Вашингтоном. Лукашенко также отметил, что хочет поговорить еще о "ряде вопросов".

Трамп не против этого. И, как рассказал 24 Каналу политолог Вадим Денисенко, тот заинтересовался калийными удобрениями. Именно Беларусь является одним из трех крупнейших производителей в мире, а к 2022 году занимала 15% мирового рынка.

Тем временем от Лукашенко снова начали литься угрозы в адрес Польши, стран Балтии и Украины. Основатель сообщества Resurgam Дмитрий Корниенко объяснил 24 Каналу, что это является сезонной риторикой, цель которой оттянуть украинские ресурсы от фронта. Усиление активности Лукашенко как раз совпало с улучшением отношений между Беларусью и США, также это является частью стратегии Кремля для давления на Европу.

Стоит заметить, что Польша и страны Балтии для белорусского диктатора – системные враги. Там базируется белорусская оппозиция, и именно оттуда он ожидает угроз для своего режима. Еще с 2021 года Лукашенко обвиняет Польшу в размещении десятков тысяч ИТ-шпионов.

А Россия уже длительное время всячески пытается втянуть Беларусь в войну. Лукашенко сопротивляется, ведь понимает последствия. Ни России, ни Беларуси не выгодно сейчас открывать второй фронт, заметил 24 Каналу доктор экономических наук, глава Adventer Group Андрей Длигач. В то же время Путину и Лукашенко выгодно торговаться и создавать впечатление, что этот фронт может быть открыт.

Кроме того, руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХI" Павел Лакийчук объяснил 24 Каналу, что для Лукашенко его армия – единственная опора, но Путин имеет достаточно рычагов, чтобы забрать ее.