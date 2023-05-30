Заместитель руководителя Объединенного переходного кабинета, руководитель Народного антикризисного управления Беларуси Павел Латушко рассказал 24 Каналу, что это – четкий и системный сигнал всему госаппарату вокруг Лукашенко. Они должны осознать, каким образом будут отвечать за свои преступления в отношении белорусского и украинского народов.
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Впервые ввели санкции против спортсменов
Решение Польши превышает по персональным санкциям все санкционные пакеты, ранее принимаемые ЕС.
Это беспрецедентное решение среди стран Европейского Союза по отношению к Беларуси,
– подчеркнул Латушко.
Именно команда "Народного антикризисного управления Белоруссии", возглавляемая Латушко, готовила эти санкционные предложения. И на 75% лиц, указанных в списке, она писала обоснование.
В первую очередь в санкционный список попали:
- лица, виновные в агрессии против Украины со стороны Беларуси;
- почти все депутаты так называемого парламента Лукашенко;
- представители местных властей, участвовавших в ликвидировании польских кладбищ на территории Беларуси;
- белорусские пропагандисты;
- так называемые прокуроры и судьи;
- спортсмены.
"До этого ни разу против спортсменов и руководителей спортивной отрасли не были введены санкции", - отметил оппозиционер.
ЕС должен брать пример с Польши
По такому же пути должен пойти и Европейский Союз, который уже в течение года не вводит санкции против Лукашенко.
А он в это время смеется и размещает российское ядерное оружие на территории Беларуси, проводит обучение российских мобиков и отправляет их на войну в Украину, увеличивает потенциал белорусских Вооруженных Сил, производит оружие и репрессирует белорусов,
– отметил Латушко.
В Беларуси 5 тысяч политических заключенных, ежедневно подвергающихся пыткам. И их количество продолжает увеличиваться из-за постоянных арестов несогласных.
Павел Латушко о санкционном пакете Польши против белорусских властей: смотрите видео
Позиция Португалии
ЕС не вводит санкции против белорусских властей из-за позиции Португалии, которая хочет изъять из санкционного списка госпредприятие "Беларуськалий". Оно приносит миллиардные доходы в бюджет страны и лично Лукашенко.
Эти средства, в частности, будут потрачены на войну и на тренировку российских мобиков. "Беларуськалий" и лично его гендиректор, сенатор Иван Головатый в частности причастен к депортации украинских детей на территорию Беларуси.
"Надеюсь, что наш голос услышат в Брюсселе и Лиссабоне, и позиция Португалии по этому вопросу изменится", - подчеркнул Павел Латушко.
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Больше о санкциях Польши против Беларуси
- Введение этих санкций связано также с преследованием польского этнического меньшинства в Беларуси. И в частности из-за вступления в действие приговора польскому журналисту Анджею Почобуту.
- Он был задержан весной 2021 года, а в октябре 2022-го Почобут попал в список "лиц и организаций, причастных к террористической деятельности", который составил КГБ Беларуси. Журналист был осужден в частности за "публичные призывы к совершению действия, направленные на причинение вреда национальной безопасности Беларуси" и "разжигание другой социальной розни".
- В феврале 2023 года Гродненский областной суд признал Почобута виновным и приговорил к 8 годам лишения свободы. 26 мая Верховный суд Беларуси признал приговор законным, и он вступил в силу.
- Журналист отказался писать просьбу помилования, на имя Лукашенко, хотя на Почобута оказывалось невероятное давление со стороны белорусских властей. Также белорусский диктатор был предупрежден, что понесет ответственность за эти действия. Но он решил пойти на обострение. И после этого МВД Польши ввело эти санкции.