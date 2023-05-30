Заместитель руководителя Объединенного переходного кабинета, руководитель Народного антикризисного управления Беларуси Павел Латушко рассказал 24 Каналу, что это – четкий и системный сигнал всему госаппарату вокруг Лукашенко. Они должны осознать, каким образом будут отвечать за свои преступления в отношении белорусского и украинского народов.

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Впервые ввели санкции против спортсменов

Решение Польши превышает по персональным санкциям все санкционные пакеты, ранее принимаемые ЕС.

Это беспрецедентное решение среди стран Европейского Союза по отношению к Беларуси,

– подчеркнул Латушко.

Именно команда "Народного антикризисного управления Белоруссии", возглавляемая Латушко, готовила эти санкционные предложения. И на 75% лиц, указанных в списке, она писала обоснование.

В первую очередь в санкционный список попали:

лица, виновные в агрессии против Украины со стороны Беларуси;

почти все депутаты так называемого парламента Лукашенко;

представители местных властей, участвовавших в ликвидировании польских кладбищ на территории Беларуси;

белорусские пропагандисты;

так называемые прокуроры и судьи;

спортсмены.

"До этого ни разу против спортсменов и руководителей спортивной отрасли не были введены санкции", - отметил оппозиционер.

ЕС должен брать пример с Польши

По такому же пути должен пойти и Европейский Союз, который уже в течение года не вводит санкции против Лукашенко.

А он в это время смеется и размещает российское ядерное оружие на территории Беларуси, проводит обучение российских мобиков и отправляет их на войну в Украину, увеличивает потенциал белорусских Вооруженных Сил, производит оружие и репрессирует белорусов,

– отметил Латушко.

В Беларуси 5 тысяч политических заключенных, ежедневно подвергающихся пыткам. И их количество продолжает увеличиваться из-за постоянных арестов несогласных.

Павел Латушко о санкционном пакете Польши против белорусских властей: смотрите видео

Позиция Португалии

ЕС не вводит санкции против белорусских властей из-за позиции Португалии, которая хочет изъять из санкционного списка госпредприятие "Беларуськалий". Оно приносит миллиардные доходы в бюджет страны и лично Лукашенко.

Эти средства, в частности, будут потрачены на войну и на тренировку российских мобиков. "Беларуськалий" и лично его гендиректор, сенатор Иван Головатый в частности причастен к депортации украинских детей на территорию Беларуси.

"Надеюсь, что наш голос услышат в Брюсселе и Лиссабоне, и позиция Португалии по этому вопросу изменится", - подчеркнул Павел Латушко.

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