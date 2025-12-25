"Гадючье логово": почему сын Байдена жестоко выловился об Украине

Сын бывшего президента США Джо Байдена возмущен коррупцией в Украине и резко высказался по этому поводу. Когда-то американцы, которые пытались сбросить с должности действующего президента Дональда Трампа, пытались рассказать миру о его давлении на Президента Украины Владимира Зеленского с требованием продолжить расследование деятельности компании Burismа, где работал Хантер Байден.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на интервью сына Байдена для подкаста Шона Райана, передает New York Post.

Почему сын Байдена жестко высказался об Украине в интервью?

Хантер Байден раскритиковал Украину и политику своего отца. Предварительно он еще и назвал "отвратительными лицемерами" чиновников в администрации Барака Обамы, из-за которых он потерял работу.

Когда Джозеф Байден стал вице-президентом у Обамы, то из-за конфликта интересов Хантера заставили уйти с должности политического лоббиста. Во время своей работы он помогал американским университетам взаимодействовать с американским правительством. Тогда Хантер Байден остался без денег и должен был заново искать работу.

"И поэтому я фактически начал с нуля. Мне пришлось отстраиваться, и у меня не было никаких сбережений – у меня было три девочки, все они в то время учились в частной школе, и, знаете, у меня нет денег", – сказал Хантер Байден.

Так в 2014 году он вошел в совет директоров украинской газовой компании Burisma Holdings, хотя и не имел опыта такой работы. Сейчас он поделился, что сделал ошибку, когда шел туда на работу. Говорит – в Украине все время бушует ужасная коррупция.

Я был очень-очень наивным относительно того, каким гадким логовом является Украина. Какая абсолютная, скажем так, коррупция, которая до сих пор поражает. Это была абсолютно ошибка,

– сказал Байден-младший.

Хантер также отметил, что его работа в Burisma стала ошибкой из-за "политического положения".

Кроме того, Хантер Байден критиковал политику отца на посту президента. Худшей частью работы Джо Байдена, он называет вопросы миграции и вывода войск из Афганистана.

Почему возник скандал между Хантером Байденом и компанией Burisma?