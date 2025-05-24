Илон Маск уходит из политики: в WP рассказали о непубличных причинах решения миллиардера

Миллиардер Илон Маск разочаровался в тяжести достижения результатов, поэтому решил отойти от политики. Кроме этого Маск имел личные потери, поэтому он, вероятно, больше не увлекаются государственными делами.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Washington Post. Издание пишет, что информацию ему предоставили люди, которые ознакомлены с мыслями Илона Маска.

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Маск завершает политическую карьеру

Должность в администрации президента Илон Маск получил с приходом к власти Дональда Трампа. Однако журналисты пишут, что его политические ожидания не оправдались и он решил инвестировать в эту сферу меньше. Миллиардер ранее говорил, что "сделал достаточно", говоря о вкладе в политику США.

Однако, вероятно, Маск почувствовал, что имеет трудности в достижении результатов. В прошлом году он определил, какие личные и финансовые риски может иметь из-за поддержки Дональда Трампа. В частности, он волновался, что его клиенты, которые не поддерживают новоизбранного президента США, откажутся от товаров.

Несмотря на это, Илон Маск все равно поддержал "философские" идеалы Трампа по иммиграции и преступности и гарантии базовых прав человека: свободы слова, религии, прессы, собраний и обращений. Однако личные издержки и трудности с достижением результатов все же появились. Увлечение Маска политикой сошло на нет.

Возможно, что миллиардер не желает продолжать политическую карьеру и из-за того, что его деятельность воспринимают негативно. Так, люди протестовали из-за его действий во главе Департамента эффективности правительства (DOGE). Митинги проводились на зарядных станциях и дилерских центрах Tesla по всему миру. Происходил даже вандализм, протестующие бросали коктейли Молотова и стреляли. В связи с этим Илон Маск начал волноваться за свою безопасность и спокойствие семьи. Также после начала политической карьеры Маска компания Tesla имела значительное падение доходов в первом квартале 2025 года.

Миллиардер также хочет возобновить активное участие в руководстве своих компаний – Tesla и SpaceX. Там он имеет большие планы.

К слову, Илон Маск потратил около 300 миллионов долларов на поддержку президентской кампании Дональда Трампа. Он стал едва ли не крупнейшим донором, а также обещал республиканцам поддержку на промежуточных выборах в Сенат в 2026 году.