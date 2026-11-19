Илон Маск сделал неоднозначное заявление о войне в Украине / GettyImages
Американский миллиардер Илон Маск признал Россию агрессором в войне против Украины, однако в то же время повторил кремлевскую версию о якобы организованном США "государственном перевороте" в нашей стране
Об этом Маск заявил в ходе интервью журналисту Эндрю Россу Соркину на саммите DealBook, организованном The New York Times.
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Что именно сказал американский миллиардер?
Миллиардер признал, что Россия является агрессором ввиду ее полномасштабного вторжения. В то же время он высказал мнение, что Соединенные Штаты якобы помогли организовать государственный переворот в Украине, чтобы устранить демократически избранного пророссийского президента.
Это агрессивные действия. И без помощи Госдепартамента США и других ведомств этого бы не произошло
Он также отметил, что полный ответ на этот вопрос потребовал бы больше времени, поэтому, возможно, изложит свою позицию в письменной форме. В то же время бизнесмен подчеркнул, что не пытается оправдывать Россию.
Что Маск мог иметь в виду?
Вероятно, речь идет о Революции достоинства, которая началась в конце 2013 года после отказа тогдашнего президента Виктора Януковича подписать Соглашение об ассоциации с Европейским союзом.
После силового разгона протестующих, гибели более сотни человек и дальнейшего обострения ситуации Янукович бежал в Россию. Верховная Рада отстранила его от исполнения обязанностей президента.
Вскоре после этого Россия оккупировала Крым и начала вооруженную агрессию на Донбассе. Утверждения о якобы организованном Западом перевороте Кремль годами использует для оправдания своих действий против Украины.
Маск не впервые делает противоречивые заявления в отношении Украины. В конце октября он обвинял украинские элиты в обогащении за счет международной помощи, а американских политиков – в использовании этих средств для собственных предвыборных кампаний.
Напомним, что Владимир Зеленский отреагировал на заявления Илона Маска о войне России против Украины. Американский миллиардер ранее выразил сочувствие российским призывникам, воюющим против Украины. Президент подчеркнул, что не понимает такого отношения к войне, и напомнил, что именно Россия является агрессором.
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