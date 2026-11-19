Про це Маск заявив під час інтерв'ю журналісту Ендрю Россу Соркіну на саміті DealBook, організованому The New York Times.

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Що саме сказав американський мільярдер?

Мільярдер визнав, що Росія є агресором з огляду на її повномасштабне вторгнення. Водночас він висловив твердження, що Сполучені Штати нібито допомогли організувати державний переворот в Україні, аби усунути демократично обраного проросійського президента.

Це агресивні дії. І без допомоги Державного департаменту США та інших відомств цього б не сталося– заявив Маск.

Він також зауважив, що повна відповідь на це питання потребувала б більше часу, тому, можливо, викладе свою позицію письмово. Водночас бізнесмен наголосив, що не намагається виправдовувати Росію.

Що Маск міг мати на увазі?

Ймовірно, йдеться про Революцію гідності, яка розпочалася наприкінці 2013 року після відмови тодішнього президента Віктора Януковича підписати Угоду про асоціацію з Європейським Союзом.

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Після силового розгону протестувальників, загибелі понад сотні людей та подальшого загострення ситуації Янукович утік до Росії. Верховна Рада усунула його від виконання обов'язків президента.

Невдовзі після цього Росія окупувала Крим і розпочала збройну агресію на Донбасі. Твердження про нібито організований Заходом переворот Кремль роками використовує для виправдання своїх дій проти України.

Маск не вперше робить суперечливі заяви щодо України. Наприкінці жовтня він звинувачував українські еліти у збагаченні на міжнародній допомозі, а американських політиків – у використанні цих коштів для власних передвиборчих кампаній.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський відреагував на заяви Ілона Маска про війну Росії проти України. Американський мільярдер раніше висловив співчуття російським призовникам, які воюють проти України. Президент наголосив, що не розуміє такого ставлення до війни та нагадав, що саме Росія є агресором.