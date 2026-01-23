Илон Маск возвращается в политику США и хочет помогать на выборах, – WSJ

Миллиардер Илон Маск возвращается в американскую политику, чтобы помочь Республиканской партии не проиграть на промежуточных выборах в Конгресс уже этой осенью.

Об этом говорится в материале The Wall Street Journal.

Какие планы у Илона Маска?

Илону Маску удалось уладить разногласия с Трампом: в январе он уже пожертвовал 10 миллионов долларов республиканскому кандидату Нейту Моррису на выборах в Сенат.

По словам людей, знакомых с планами миллиардера, в последние недели политическая команда Маска провела встречи с политическими кандидатами, их командами и потенциальными сотрудниками. Особое внимание они уделили экспертам в области цифровых технологий и текстовых сообщений.

Как сообщают некоторые источники, в этом году Маск попытается превратить избирателей Трампа, часть из которых пришла голосовать за него только на прошлых президентских выборах, в электорат, который голосует также на промежуточных и других выборах.

Стоит отметить, что поражение республиканцев на этих выборах может существенно ограничить полномочия Трампа до завершения его каденции.

