Илон Маск возвращается в политику США и хочет помогать на выборах, – WSJ
- Илон Маск уладил разногласия с Трампом и пожертвовал 10 миллионов долларов республиканскому кандидату Нейту Моррису.
- Команда Маска проводит встречи с политическими кандидатами и фокусируется на экспертах в области цифровых технологий для поддержки Республиканской партии на выборах.
Миллиардер Илон Маск возвращается в американскую политику, чтобы помочь Республиканской партии не проиграть на промежуточных выборах в Конгресс уже этой осенью.
Об этом говорится в материале The Wall Street Journal.
Какие планы у Илона Маска?
Илону Маску удалось уладить разногласия с Трампом: в январе он уже пожертвовал 10 миллионов долларов республиканскому кандидату Нейту Моррису на выборах в Сенат.
По словам людей, знакомых с планами миллиардера, в последние недели политическая команда Маска провела встречи с политическими кандидатами, их командами и потенциальными сотрудниками. Особое внимание они уделили экспертам в области цифровых технологий и текстовых сообщений.
Как сообщают некоторые источники, в этом году Маск попытается превратить избирателей Трампа, часть из которых пришла голосовать за него только на прошлых президентских выборах, в электорат, который голосует также на промежуточных и других выборах.
Стоит отметить, что поражение республиканцев на этих выборах может существенно ограничить полномочия Трампа до завершения его каденции.
Недавно Маск высмеял Трампа
Во время выступления в Давосе Илон Маск публично раскритиковал подход президента США Дональда Трампа к урегулированию мировых конфликтов, иронично поставив под сомнение эффективность так называемого Совета мира.
Он вспомнил о создании Совета мира и сыграл на английских словах peace (мир) и piece (кусок), намекая, что под лозунгами мира может идти речь о территориальных аппетитах. В частности, Маск пошутил о "маленьком кусочке Гренландии" и "кусочке Венесуэлы".
Во время форума в Давосе Дональд Трамп также подписал устав Совета мира, предоставляя ему статус международной организации, и стал его председателем