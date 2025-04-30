Индия закрыла воздушное пространство для пакистанских авиакомпаний из-за обострения ситуации между странами. Ограничение будет действовать с 30 апреля до 23 мая 2025 года.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на India TV.

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Что известно о конфликте между Индией и Пакистаном

Пакистан официально пригрозил Индии войной после решения страны выйти из "Договора о водах Инда". Позже конфликт обострился по ряду причин.

В среду, 30 апреля, Индия закрыла воздушное пространство для Пакистана. Там опубликовали сообщения для летчиков, объявив о закрытии своего воздушного пространства для всех самолетов, зарегистрированных в Пакистане или военных. Этот шаг осуществили через шесть дней после того, как Пакистан сделал такой же запрет для индийских рейсов.

В издании сообщают, что напряженность обострилась в частности вдоль линии контроля в Джамму и Кашмире. Индийская армия осуществила мощное контрнаступление, а пакистанские войска оставили несколько своих постов и сняли национальные флаги, что свидетельствует о видимом отступлении и рост беспокойства.

Война между Индией и Пакистаном может начаться уже в ближайшее время. В мире боятся, что это повлечет глобальный конфликт, который не ограничится только регионом.

Ранее стало известно, что Индия готовит нападение на Пакистан. Вторая страна имеет разведывательные данные о том, что Индия намерена нанести военный удар уже в ближайшее время.