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Геополитика Азия Пакистан заявил о 26 погибших из-за индийского обстрела
7 мая, 10:00
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Пакистан заявил о 26 погибших из-за индийского обстрела

Дмитрий Усик
Основні тези
  • Индия начала военную операцию "Синдур" против Пакистана, утверждая об уничтожении девяти террористических лагерей.

  • Пакистан сообщает о 26 погибших и 46 раненых в результате индийского удара, тогда как Индия заявляет о 10 убитых и 48 раненых от пакистанского обстрела.

     

Вечером 6 мая индийские вооруженные силы нанесли удары по объектам в Пакистане. В результате этих атак погибли или были ранены десятки людей.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Что известно о последствиях обострения между Индией и Пакистаном

Как сообщила пакистанская армия, в результате атаки Индии погибло 26 мирных жителей. Ранения получили 46 пакистанцев.

В свою очередь полиция Индии заявляет о 10 убитых и 48 раненых в результате обстрела Пакистаном индийского Кашмира.

Также Пакистан заявил о сбитии 5 истребителей Rafale и 1 беспилотника Индии, но официальных подтверждений этому нет. Согласно открытым данным, Нью-Дели имел на вооружении всего 36 самолетов Rafale.

Справка! Вечером 7 мая Индия начала военную операцию "Синдур" против Пакистана. Нью-Дели утверждает, что в результате атак было уничтожено девять террористических лагерей. Операция стала ответом на теракт в Пахалгаме, в результате которой погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. Разведка Индии говорит, что имеет доказательства причастности к атаке официального Пакистана.

По словам представителя индийской армии, мишенью стали исключительно террористические лагеря, тогда как военные объекты Пакистана не подвергались атакам. Однако ночью появилась информация об атаке на пакистанскую мечеть Масджид-е-Субхан в Бахавалпуре, провинция Пенджаб