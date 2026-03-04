Режим на грани внутреннего взрыва: как будут развиваться события в Иране после избрания нового лидера

Внутри иранского истеблишмента уже нет единого центра принятия решений. Различные группировки посылают противоречивые сигналы относительно переговоров, а сын Хаменеи крайне непопулярен даже среди сторонников режима.

Заместитель директора Центра ближневосточных исследований Сергей Данилов объяснил 24 Каналу, что хотя быстрое свержение без раскола элит маловероятно, после этой войны Иран неизбежно станет принципиально другим государством.

Приведет ли война в Иране к смене режима?

Сын Хаменеи Моджтаба не имеет поддержки других влиятельных игроков в иранском руководстве – поэтому его появление на авансцене может быть или зондированием реакции, или свидетельством того, что он сам боится оказаться следующей мишенью.

Корпус стражей исламской революции, секретарь Совета нацбезопасности, спикер парламента тянут в разные стороны. Если решение принимается под давлением одних генералов, другие его отзывают. Фактически некому звонить – телефона Ирана не существует,

– отметил Данилов.

Даже если иранский режим физически выживет, он безвозвратно потерял сакральность и легитимность. Однако самой потери легитимности недостаточно для свержения режима – для этого нужны либо наземная операция, либо восстание изнутри.

"Без раскола элит говорить о кардинальной смене режима не приходится. Но после этой войны Иран однозначно станет другим государством – с другими центрами власти, другими бенефициарами и другой культурой принятия решений", – отметил Данилов.

Обратите внимание! Политтехнолог Тарас Загородний отметил, что в случае затягивания конфликта из-за сопротивления Ирана, США могут прибегнуть к более радикальным мерам, в частности уничтожению внутренней инфраструктуры, обеспечивающей газоснабжение. Кроме того, некоторые соседние государства могут присоединиться к дестабилизации, что в перспективе может привести к разделу страны.

Что еще известно о ситуации в Иране?