Иран назвал свою операцию против США "Объявление победы": кадры пусков ракет

Иран ударил по базам США после того, как Америка атаковала ядерный объект этой страны. СМИ распространяют видео пусков ракет по американским военным.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Sky News.

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Что пишут в Иране об атаке по базам США

Под ракетный обстрел Ирана попали базы США в Катаре и Ираке. Иранское информационное агентство Tasnim назвало удар частью операции под названием "Объявление победы".

Западные СМИ пишут, что в Катаре атаковали авиабазу Аль-Удейд, а в Ираке – авиабазу Айн аль-Асад.

Иран наносит удары по американским базам: смотрите видео

Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что это "ответ на нападение США на мирные ядерные объекты Ирана". И предупредил: будущие атаки США могут привести к падению американской военной инфраструктуры в регионе и уничтожению Израиля.

Интересно, что иранские атаки произошли достаточно быстро. В сети писали, что, возможно, Тегеран нанесет удар в течение нескольких дней, но это произошло уже 23 июня. В ряде ближневосточных стран закрыли воздушное пространство, а Трамп находится в ситуационной комнате.