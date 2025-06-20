Назвали "партнером израильских преступлений": в Иране отвергают любые переговоры с США

Глава иранского МИД Аббас Аракчи заявил, что руководство его страны не будет вести переговоры со Штатами. Чиновник назвал США "партнером израильских преступлений против Ирана".

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на The Times of Israel.

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Иран отвергает переговоры с США

Глава МИД Ирана заявил, что США "передавали послание" о желании переговоров, но Исламская республика не согласится, пока продолжаются израильские удары.

Аббас Аракчи подчеркнул, что руководство страны не будет вести переговоры с Соединенными Штатами, поскольку они являются "партнером израильских преступлений против Ирана".

Нет места для переговоров с США, пока не прекратится агрессия,

– сказал глава МИД Ирана.

Как пишет издание, в пятницу Аракчи должен встретиться в Женеве с министрами иностранных дел Великобритании, Франции и Германии.

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Напомним, в Белом доме сказали, когда Трамп может принять решение по Ирану. "Исходя из того, что существует значительная вероятность того, что переговоры с Ираном могут состояться, а могут и не состояться в ближайшем будущем, я приму решение в течение следующих двух недель", – процитировала слова Трампа пресс-секретарь Белого дома.