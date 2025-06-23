Иран заранее уведомил США об ударе по авиабазе в Катаре
- Иран заранее сообщил об атаке на авиабазу в Катаре, чтобы минимизировать потери.
- Катарская ПВО успешно перехватила цели, жертв на базе Аль-Удейд нет, а Дональд Трамп не планирует отвечать на атаку.
В понедельник, 23 июня, Иран нанес удар по американской авиабазе в Катаре. СМИ пишут, что Тегеран за несколько часов до атаки проинформировал противника.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.
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Новые детали атаки Ирана на Катар
Как сообщил изданию высокопоставленный региональный источник, Иран заблаговременно сообщил об атаках на базы в Катаре. СМИ пишут, что такое решение связано с желание минимизировать потери.
В Катаре отметили, что на американской военной базе Аль-Удейд в Дохе нет жертв после атаки Ирана. Мол, катарская ПВО успешно перехватила цели.
Вероятно, Иран ударил по пустому военному объекту. CNN отмечает, что США переместили оттуда около 40 самолетов между 5 и 19 июня из-за обострения конфликта.
Тегеран заявляет, что выпустил столько же ракет, сколько и "количество бомб", которые США использовали во время нападения.
New York Times со ссылкой на источники пишет, что Дональд Трамп не планирует отвечать на провальную атаку.