Несмотря на заявление Трампа о прекращении огня: Иран ударил по Израилю, есть погибшие и разрушения

Ночью вторника, 24 июня, Дональд Трамп заявил, что Иран и Израиль договорились о полном прекращении огня через 6 часов после завершения текущих миссий. Однако уже утром стало известно о новых обстрелах и разрушениях.

Тегеран запустил несколько волн ракет, есть погибшие. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Clash Report.

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Что известно об иранском обстреле

Известно о попадании по меньшей мере одной ракеты после так называемого прекращения огня – повреждения зафиксированы в городе Беэр-Шева.

Погибло 6 человек, еще 1 – получил тяжелые ранения. В разрушенных зданиях произошла утечка газа.

Момент попадания иранской ракеты: смотрите видео

Утренний обстрел произошел на фоне заявления Трампа о "вечном" прекращении огня. "Это великий день для Америки. Это великий день для Ближнего Востока", – подчеркнул президент США.

Последствия иранской атаки в Беэр-Шеве: смотрите видео

Напомним, вечером 23 июня, после иранской атаки на американскую базу в Катаре, ЦАХАЛ в очередной раз ударил по Тегерану.