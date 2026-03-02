Иран утверждает, что нанес удар по офису Нетаньягу и что его судьба "остается неизвестной"

Иран заявил, что в последней ракетной и беспилотной атаке его силы якобы попали в офис премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньягу и местоположение командующего Воздушных сил Израиля. Они назвали удар "сюрпризом".

Официального подтверждения этого сообщения на данный момент нет. Об этом пишет Clash Report.

Что утверждает Иран о якобы ликвидации премьера Израиля?

Иранский Корпус стражей исламской революции заявил, что они якобы попали в офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньягу и место расположения командующего Воздушными силами Израиля.

В заявлении Ирана также утверждается, что судьба Нетаньягу после атаки остается "неизвестной".

Официального подтверждения этого сообщения со стороны официальных властей Израиля нет. Известно, что Иран снова начал атаку и запустил ракеты.

Ранее, в результате операции США удалось ликвидировать верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Корпус стражей исламской революции угрожал начать наступательные действия против Израиля и США.

Что известно об атаках Ирана на Израиль?