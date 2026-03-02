Иран утверждает, что нанес удар по офису Нетаньягу и что его судьба "остается неизвестной"
- Иран заявил, что его силы нанесли удар по офису премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.
- Официального подтверждения нет
Иран заявил, что в последней ракетной и беспилотной атаке его силы якобы попали в офис премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньягу и местоположение командующего Воздушных сил Израиля. Они назвали удар "сюрпризом".
Официального подтверждения этого сообщения на данный момент нет. Об этом пишет Clash Report.
Что утверждает Иран о якобы ликвидации премьера Израиля?
Иранский Корпус стражей исламской революции заявил, что они якобы попали в офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньягу и место расположения командующего Воздушными силами Израиля.
В заявлении Ирана также утверждается, что судьба Нетаньягу после атаки остается "неизвестной".
Официального подтверждения этого сообщения со стороны официальных властей Израиля нет. Известно, что Иран снова начал атаку и запустил ракеты.
Ранее, в результате операции США удалось ликвидировать верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Корпус стражей исламской революции угрожал начать наступательные действия против Израиля и США.
Что известно об атаках Ирана на Израиль?
- 1 марта Иран нанес удар баллистической ракетой по жилому кварталу в городе Бейт-Шемеш, в результате чего погибли 9 человек и 28 получили ранения. Взрыв уничтожил синагогу, повредил укрытия и жилые здания, а с 20 жителями еще не удалось установить связь.
- Известно, что с начала операции США, Иран запустил не менее 30 баллистических ракет в направлении Израиля 28 февраля. Армия обороны Израиля призвала гражданских оставаться в бомбоубежищах, поскольку опасность продолжается.
- Израиль готовится к войне с Ираном. Страна мобилизует около 100 тысяч резервистов из-за обострения противостояния. Мобилизация охватывает сухопутные подразделения, военно-воздушные и военно-морские силы, а также военную разведку, с особым акцентом на безопасность тыла.