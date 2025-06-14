Могут восстать: большое количество иранцев ненавидит режим и поддерживает Израиль

Целью атаки Израиля на Иран было предотвращение реализации ядерной программы Тегерана. Однако Беньямин Нетаньяху может достичь еще одной важной цели – разрушить исламский режим в Иране. К тому же подавляющее большинство населения страны ожидает этого.

Об этом в разговоре с 24 Каналом рассказал политолог и социолог Игорь Эйдман, отметив, что в Иране есть подготовленная "почва" для свержения власти аятолл. Также накануне операции 13 июня Израиль ввел в заблуждение СМИ и политических комментаторов, чтобы дезинформировать иранские власти и израильскую общественность о том, что атаки на Иран якобы не будет.

К теме Еще одна большая война на Ближнем Востоке: как Иран ответит Израилю и присоединятся ли США

Режим внутренне слабый

Эйдман отметил, что принципиально важно, чтобы Израиль сверг именно режим мул в Иране. Иначе все его победы будут лишь тактическими и ни к чему не приведут. А Иран продолжит свою ядерную программу.

Разрушение режима аятолл, по его мнению, должно быть главной целью Израиля, которая является достижимой в настоящее время. Не только потому, что он в военно-тактическом плане продемонстрировал полное превосходство, но и потому, что, как и многие диктаторские режимы, в Иране он – внутренне слаб.

Подавляющее большинство населения страны в крупных городах, представители среднего класса, более-менее образованные иранцы очень ненавидят исламский режим,

– подчеркнул политолог.

В Германии, в частности, живет много эмигрантов из Ирана. Причем не только политических, но и обычных экономических эмигрантов из Ирана, которые в Германии работают в детсадах, школах, больницах, в сфере обслуживания.

Со многими из них я общался. Они рассказывают, что все светские люди в Иране ненавидят режим аятолл. Многие из них готовы к активным протестам,

– подчеркнул социолог.

Кстати, израильские спецслужбы, по его словам, так эффективно борются с Ираном и фактически хозяйничают на иранских улицах только потому, что большое количество иранцев им помогают. В отличие от представителей других исламских народов, многие иранцы с симпатией относятся к Израилю.

Также жители Ирана в наименьшей степени религиозны по сравнению, например, с турками и курдами. Наверное, по его мнению, так происходит, потому что их "перекормили" религией и навязыванием ужасных требований, особенно к женщинам.

Поэтому Иран может взорваться, если Израиль грамотно начнет ликвидировать инструменты насилия в Иране, в частности Корпус стражей Исламской революции,

– уверен Игорь Эйдман.

Поэтому, по его мнению, иранцы, воспользовавшись слабостью власти и разгромом этих инструментов, могут снова восстать и смести этот режим.

Напомним, что 13 июня Израиль начал атаку на Иран, нанеся удар по ядерным объектам и ликвидировав ряд представителей военно-политической верхушки страны.

В ответ Иран нанес ракетный удар по Израилю. Одна из иранских ракет попала в жилую зону в городе Ришон-ле-Цион, расположенном к югу от Тель-Авива. Также произошло попадание в ядерный исследовательский центр в Тель-Авиве.