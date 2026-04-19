Трамп отказался от идеи захватить остров Харк в Иране: в WSJ назвали причину

Дональд Трамп отказался от идеи захвата иранского острова Харк. Президент США опасался значительных потерь среди американских военных в случае реализации этого плана.

Об этом говорится в материале The Wall Street Journal.

Почему Трамп отказался от захвата острова Харк?

В материале издания говорится о закулисных процессах в администрации Трампа во время войны с Ираном, в частности о реакции президента на возможные потери и причины его решений. По данным источников, он остерегался отправки войск в опасные зоны, где часть солдат могла быть ранена или погибнуть.

В частности, The Wall Street Journal отмечает, что Трамп "сопротивлялся отправке американских солдат для захвата острова Харк", через который проходит около 90% экспорта иранской нефти. Несмотря на заверения советников в возможном успехе операции и стратегических преимуществах, президент считал риски неприемлемыми.

Они станут легкой мишенью,

– сказал Трамп, которого цитируют собеседники издания.

Также источники рассказали, что Трамп эмоционально отреагировал на информацию о сбитом в Иране американском самолете и исчезновении двух пилотов. По их словам, он несколько часов требовал немедленно отправить военных на их поиски.

Кроме того, на решение президента влияли воспоминания об Иранском кризисе с заложниками, который он считал одним из крупнейших провалов внешней политики США.

Справочно! Речь идет о 444-дневном противостоянии (4 ноября 1979 – 20 января 1981 года), во время которого иранские студенты захватили посольство США в Тегеране, взяв в плен около 60 американцев, 52 из которых продержали в течение всего указанного периода. Кризис стал следствием Исламской революции, подорвал позиции США на Ближнем Востоке и завершился освобождением заложников сразу после инаугурации Рональда Рейгана.

В то же время, за последнюю неделю США и Иран ведут активные переговоры через посредников о возможном мирном урегулировании. Представители Белого дома предполагают, что прорыва в переговорах могут достичь уже в ближайшие дни, а также рассматривают вариант дальнейших встреч в Пакистане.

Кстати, политический консультант, эксперт по внешней политике Глеб Остапенко объяснил в эфире 24 Канала, что, хотя уничтожение иранского режима было важным, Трамп просчитался в стратегических последствиях. Сейчас, по мнению эксперта, нет возможностей для абсолютного урегулирования конфликтов на Ближнем Востоке.

Какова ситуация с переговорами США и Ирана сейчас?