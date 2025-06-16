Иранское руководство готовится к бегству в Россию, – СМИ
- Иран ведет переговоры с Россией о возможной эвакуации своих высокопоставленных чиновников в случае эскалации конфликта с Израилем.
- Россия пообещала обеспечить безопасный коридор для эвакуации иранских чиновников, если ситуация ухудшится.
Одним из крупнейших союзников Ирана является Россия. Тегеран уже несколько лет помогает оккупантам с дронами и ракетами, которыми те бьют по Украине. Теперь, когда наступила горячая фаза противостояния с Израилем, он рассчитывает на руку помощи от Москвы.
Так, издание Iran International получило информацию о том, что Али Асгар Хеджази, заместитель руководителя аппарата верховного лидера Али Хаменеи, ведет переговоры с российскими чиновниками о возможности выезда из Ирана для себя и своей семьи в случае ухудшения ситуации, передает 24 Канал.
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Иранцы просять убежище у россиян
Отмечается, что в свою очередь высокопоставленный представитель России заверил Хеджази, что в случае эскалации Москва обеспечит ему эвакуацию через безопасный коридор.
Сообщается, что и другие высокопоставленные чиновники Ирана получили подобные предложения, и некоторые из них уже завершают подготовку к эвакуации.
К слову, премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху в субботнем видеозаявлении, 14 июня, заявил, что его страна готовит неожиданные удары для руководства Ирана. Также он добавил, что, мол, иранские высокопоставленные чиновники почувствовали опасность и уже пакуют чемоданы.
Заметим, что издание Reuters написало о том, что Трамп якобы запретил Нетаяньгу убивать Али Хаменея. Сам израильский политик назвал это сообщение в СМИ фейковым.
Также известно, что после начала военной операции Израиля против Ирана глава Кремля позвонил лидерам обеих враждующих стран. Тегерану он выразил соболезнования, а Тель-Авив пожурил. Путин предлагает свое посредничество в конфликте. Дональд Трамп поддерживает это предложение диктатора.