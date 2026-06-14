Мистическое исчезновение генерала ВВС США: в деле появились жуткие подробности

68-летний генерал-майор в отставке Уильям Нил Маккасланд исчез 27 февраля при загадочных обстоятельствах. Эта история получила широкий резонанс после того, как стало известно, что Маккасланд владел секретной информацией как о ядерной программе США, так и об НЛО.

Недавно в деле о генерале появилось новое доказательство. Правоохранительные органы опубликовали фото Маккасланда за день до его исчезновения. Об этом пишет Daily Mail.

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Какие новые детали появились в деле об исчезновении генерала?

На снимке Маккасланд в солнцезащитных очках выходит из магазина спортивных товаров REI в Нью-Мексико с большой белой сумкой для доставки и еще одним небольшим предметом под левой рукой. Что именно было в загадочном пакете – неизвестно. Подобные мягкие пакеты часто используют для пересылки одежды. Меньший желтый предмет в руке мог быть легким аптечным набором.

Генерал выглядел спокойным и собранным, когда его видели в последний раз / Фото Офис шерифа округа Берналильо

Журналистка Лорен Конлин предположила, что Маккасланд мог забирать заранее заказанные вещи из магазина. Она отметила, что генерал не нес стандартный пакет REI.

По словам жены генерала Сьюзан Уилкерсон, в день исчезновения ее муж оставил дома телефон, кошелек, смартфоны и очки и около 11:00 утра вышел из дома. После этого его никто не видел.

Интересно, что перед уходом Маккасланд также переоделся в одежду, о которой не знала его жена. С собой он взял лишь пару ботинок и револьвер калибра 38.

Кроме того, одна неназванная женщина утверждает, что накануне исчезновения генерала она ужинала вместе с ним, а также с представителями Космических сил США.

По ее словам, она работала с генералом, который до сих пор был членом организации Kirtland Partnership – некоммерческой структуры, занимающейся поддержкой и развитием базы ВВС Киртленд в Нью-Мексико, крупного военного исследовательского центра и лаборатории ядерного оружия.

Встреча состоялась в ресторане в Альбукерке около 18:00 — вероятно, через несколько часов после того, как была сделана фотография возле магазина REI.

Женщина, которая ужинала с генералом, заявила, что в тот вечер он вел себя необычно. По ее словам, он "был не похож на себя, какой-то отстраненный и молчаливый".

Также, как сообщила жена, за несколько часов до исчезновения Маккасланду прописали новые лекарства из-за проблем с памятью и мышлением. Генерал обращался к врачам из-за плохого самочувствия, "тумана в голове" и бессонницы. Уилкерсон говорит, что ее муж считал, что его состояние ухудшается и мозг "деградирует".

Отметим, что женщина, которая ужинала с Маккасландом перед исчезновением, заявила, что его имя упоминается в документах об НЛО, которые должны были обнародовать. Она утверждает, что ветеран ВВС имел очень высокий уровень доступа к секретной информации.

Напомним, что в начале мая ветеран ВВС США и информатор по делам НЛО Дэвид Груш заявил, что Маккасланд был среди офицеров, которые руководили засекреченными программами по изучению и восстановлению нечеловеческих летательных аппаратов.

Также, по словам Груша, генерал не сотрудничал с законодателями, которые хотели опросить его о возможных контактах США с внеземными цивилизациями.

Между тем эксперты по разведке предполагают, что исчезновение Маккасланда может быть связано с иностранным шпионажем. Карьера генерала была связана с несколькими учеными и работниками ядерной сферы, которые умерли или исчезли.

Бывший помощник директора ФБР Крис Свекер говорит, что в ряде загадочных исчезновений и смертей людей, связанных с ядерными исследованиями и ракетными технологиями, могут быть признаки преступления.

По его словам, даже если речь идет о небольшой группе людей, в этих случаях заметна определенная закономерность. Он считает, что ситуация достаточно серьезна, чтобы ФБР провело отдельное расследование.