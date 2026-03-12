ФБР уже присоединилось к поискам 68-летнего офицера. Об этом сообщает CNN.
Что известно об исчезновении генерала Маккасленда?
CNN пишет, что в штате Нью-Мексико уже почти две недели продолжаются поиски пропавшего генерал-майора в отставке Уильяма Нила Маккасленда, чья карьера была связана с передовыми космическими программами и темами НЛО.
Офицер исчез при обстоятельствах, которые называют "кризисом национальной безопасности", в пятницу, 27 февраля. Ориентировочно в 11:00 он вышел из своего дома, вероятно, на прогулку, после чего больше не вышел на связь с близкими.
Отмечается, что мужчина оставил дома мобильный телефон и часы, что является нехарактерным для него. Уже на следующий день объявили "Silver Alert", режим розыска пожилых людей с медицинскими проблемами.
Его жена Сьюзен Уилкерсон отмечала, что о деменции речь не идет, однако есть "определенный медицинский риск". Но, несмотря на масштабную поисковую операцию с привлечением вертолетов и собак, ни одной зацепки не обнаружили.
К поискам, в частности, присоединились ФБР и специалисты авиабазы Киртленд, поскольку, как отмечает CNN, Маккасленд был не обычным пенсионером и бывшим военным, а одним из самых опытных офицеров Воздушных сил США.
За годы своей службы он занимал ряд должностей с доступом к чувствительной информации. В частности, командовал авиабазой Райт-Паттерсон, которая давно фигурирует в популярных теориях о возможных исследованиях обломков, связанных с НЛО.
Согласно обнародованной информации, после завершения своей карьеры он сотрудничал с компанией Тома Делонга "To The Stars". Известно, что она специализируется на изучении неидентифицированных аномальных явлений.
Почему его исчезновение считают угрозой?
Журналист-расследователь Росс Култхарт назвал исчезновение американского генерала "кризисом национальной безопасности", поскольку бывший военный, по его словам, "носит в своей голове самые чувствительные тайны США".
CNN отмечает, что ситуация приобрела еще больший резонанс из-за того, что исчезновение офицера произошло всего через несколько дней после заявления президента Дональда Трампа о намерении рассекретить архивы, связанные с НЛО.
Жена пропавшего призвала не распространять предположения о "похищении инопланетянами" или тайных операциях. Официальная версия гласит об исчезновении без признаков преступления, но ФБР рассматривает все возможные сценарии.
Что этому предшествовало?
Агентство Bloomberg сообщало, что президент Трамп поручил министру обороны рассекретить правительственные документы об НЛО и внеземной жизни. Он объяснил такое решение большим общественным интересом к этому вопросу.
Интересно, что ранее действующий американский президент критиковал одного из своих предшественников Барака Обаму за разглашение секретной информации относительно инопланетян. Трамп отмечал, что это было неправильно.