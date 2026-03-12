ФБР вже долучилося до пошуків 68-річного офіцера. Про це повідомляє CNN.

Дивіться також Чи справді Іран може атакувати дронами Каліфорнію: військовий пояснив попередження ФБР

Що відомо про зникнення генерала Маккасленда?

CNN пише, що у штаті Нью-Мексико вже майже два тижні тривають пошуки зниклого генерал-майора у відставці Вільяма Ніла Маккасленда, чия кар'єра була пов'зяна з передовими космічними програмами і темами НЛО.

Офіцер зник за обставин, які називають "кризою національної безпеки", у п'ятницю, 27 лютого. Орієнтовно об 11:00 він вийшов зі свого будинку, ймовірно, на прогулянку, після чого більше не вийшов на зв'язок із близькими.

Зазначається, що чоловік залишив удома мобільний телефон та годинник, що є нехарактерним для нього. Вже наступного дня оголосили "Silver Alert", режим розшуку людей похилого віку з медичними проблемами.

Його дружина Сьюзен Вілкерсон зазначала, що про деменцію не йдеться, проте є "певний медичний ризик". Але, попри масштабну пошукову операцію із залученням вертольотів та собак, жодної зачіпки не виявили.

До пошуків, зокрема, долучилися ФБР та фахівці авіабази Кіртленд, оскільки, як зауважує CNN, Маккасленд був не звичайним пенсіонером та колишнім військовим, а одним із найдосвідченіших офіцерів Повітряних сил США.

За роки своєї служби він обіймав низку посад із доступом до чутливої інформації. Зокрема, командував авіабазою Райт‑Паттерсон, яка давно фігурує в популярних теоріях про можливі дослідження уламків, пов’язаних з НЛО.

Згідно з оприлюдненою інформацією, після завершення своєї кар'єри він співпрацював із компанією Тома Делонга "To The Stars". Відомо, що вона спеціалізується на вивченні неідентифікованих аномальних явищ.

Чому його зникнення вважають загрозою?

Журналіст-розслідувач Росс Култхарт назвав зникнення американського генерала "кризою національної безпеки", оскільки колишній військовий, за його словами, "носить у своїй голові найчутливіші таємниці США".

CNN зауважує, що ситуація набула ще більшого резонансу через те, що зникнення офіцера сталося лише через кілька днів після заяви президента Дональда Трампа про намір розсекретити архіви, пов'язані з НЛО.

Дружина зниклого закликала не розповсюджувати припущення про "викрадення інопланетянами" або таємні операції. Офіційна версія свідчить про зникнення без ознак злочину, але ФБР розглядає всі можливі сценарії.

Що цьому передувало?