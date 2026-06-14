Нещодавно у справі про генерала з'явився новий доказ. Правоохоронці опублікували фото Маккасланда за день до того, як він зник. Про це пише Daily Mail.

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Які нові деталі з'явилися у справі про зникнення генерала?

На знімку Маккасланд у сонцезахисних окулярах виходить із магазину спортивних товарів REI у Нью-Мексико з великою білою сумкою для доставки та ще одним невеликим предметом під лівою рукою. Що саме було у загадковому пакеті – невідомо. Подібні м'які пакунки часто використовують для пересилання одягу. Менший жовтий предмет у руці міг бути легким аптечним набором.

Генерал мав спокійний і зібраний вигляд, коли його бачили востаннє / Фото Офіс шерифа округу Берналільйо

Журналістка Лорен Конлін припустила, що Маккасланд міг забирати заздалегідь замовлені речі з магазину. Вона зазначила, що генерал не ніс стандартного пакета REI.

За словами дружини генерала Сьюзан Вілкерсон, у день зникнення її чоловік залишив удома телефон, гаманець, розумні пристрої та окуляри та близько 11:00 ранку вийшов із дому. Після цього його ніхто не бачив.

Цікаво, що перед тим, як піти Маккасланд також перевдягнувся в одяг, про який не знала його дружина. Із собою він узяв лише пару черевиків та револьвер калібру 38.

Окрім того, одна неназвана жінка стверджує, що напередодні зникнення генерала вона вечеряла разом з ним, а також представниками Космічних сил США.

За її словами, вона працювала з генералом, який досі був членом організації Kirtland Partnership – некомерційної структури, що займається підтримкою та розвитком бази ВПС Кіртленд у Нью-Мексико, великого військового дослідницького центру та лабораторії ядерної зброї.

Зустріч відбулася в ресторані Альбукерке близько 18:00 – ймовірно, за кілька годин після того, як було зроблено фото біля магазину REI.

Жінка, яка вечеряла з генералом, заявила, що того вечора він поводився незвично. За її словами, він "був не схожий на себе, якийсь відсторонений і мовчазний".

Також, як повідомила дружина, за кілька годин до зникнення Маккасланду призначили нові ліки через проблеми з пам'яттю та мисленням. Генерал звертався до лікарів через погане самопочуття, "туман у голові" та безсоння. Вілкерсон каже, що її чоловік вважав, що його стан погіршується і мозок "деградує".

Зауважимо, що жінка, яка вечеряла з Маккасландом перед зникненням, заявила, що його ім'я згадується у документах про НЛО, які мали оприлюднити. Вона стверджує, що ветеран ВПС мав дуже високий рівень доступу до секретної інформації.

Нагадаємо, що на початку травня ветеран ВПС США та інформатор у справах НЛО Девід Груш заявив, що Маккасланд був серед офіцерів, які керували засекреченими програмами з вивчення та відновлення нелюдських літальних апаратів.

Також, за словами Груша, генерал не співпрацював із законодавцями, які хотіли опитати його щодо можливих контактів США з позаземними цивілізаціями.

Тим часом експерти з розвідки припускають, що зникнення Маккасланда може бути пов'язане з іноземним шпигунством. Кар'єра генерала була пов'язана з кількома науковцями та працівниками ядерної сфери, які померли або зникли.

Колишній помічник директора ФБР Кріс Свекер каже, що у низці загадкових зникнень і смертей людей, пов'язаних із ядерними дослідженнями та ракетними технологіями, можуть бути ознаки злочину.

За його словами, навіть якщо йдеться про невелику групу людей, у цих випадках помітна певна закономірність. Він вважає, що ситуація достатньо серйозна, аби ФБР провело окреме розслідування.