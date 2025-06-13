В Иране подняли красный флаг мести и объявили начало уничтожения Израиля

Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил о мести за гибель генерала Хоссейна Салами. В Иране также подняли красный флаг, символизирующий начало расплаты с Израилем.

Корпус стражей исламской революции пригрозил Израилю местью за убийство своего лидера, генерала Хоссейна Салами. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Guardian.

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Иран готовит месть Израилю

Над мечетью Джамкаран в городе Кум подняли красный флаг. В шиитской традиции он символизирует несправедливую смерть и призыв к кровавой мести.

Поднятие флага связано с гибелью Хоссейна Салами в результате израильских ударов по Ирану в ночь на 13 июня. Иранские военные заявили, что будут действовать в ответ "без ограничений".

По словам представителя вооруженных сил Ирана Абольфазла Шекарчи, атака на ядерные объекты и армейское командование получит жесткий ответ.

По данным местных СМИ, власти Ирана считают, что последние действия Израиля могут означать начало краха его государственности.

Поднятие флага мести в Иране: смотрите видео

Что известно об атаке Израиля

Напомним, что Иран подвергся ударам со стороны Израиля ночью 13 июня. Известно, что Израиль начал мобилизацию десятков тысяч резервистов, а в результате атаки погибли в частности командующий КСИР Хоссейна Салами и бывший глава национальной безопасности Ирана Али Шамхани.

Иран запустил по Израилю сотню ударных дронов. В то же время Израиль обвинил Иран в разработке четкого плана ликвидации их государства.