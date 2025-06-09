Иран отменил ядерные переговоры с США после удара Израиля, – СМИ

13 июня Израиль начал масштабную военную операцию против Ирана, поскольку тот очень сильно приблизился к получению ядерного оружия. На фоне израильской атаки Тегеран отверг переговоры США об атомном вооружении.

В воскресенье, 15 июня, должен был состояться шестой раунд ядерных переговоров между Ираном и США в Омане. Однако из-за атаки Израиля Тегеран отказался участвовать в нем, передает 24 Канал со ссылкой на BBC.

Смотрите также Где расположен Израиль и Иран и какое между ними расстояние: показываем на карте

Что известно

Американские власти пока не комментировали решение Ирана. В то же время после израильских ударов Дональд Трамп заявил, что США и дальше надеются путем переговоров достичь с Ираном соглашения по ядерной программе последнего.

Отмечается, что в воскресенье специальный посланник Трампа Стив Уиткофф планировал встретиться с министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи.

Напомним, что США требуют от Ирана ограничить его ядерную программу. Взамен они предлагают снятие санкций. Между странами прошло несколько раундов переговоров, но результата они не принесли.

В понедельник, 9 мая, Дональд Трамп заявил, что Иран не согласился на одно из ключевых требований США в рамках предложенного соглашения по иранской ядерной программе, а именно на приостановку обогащения урана. Тегеран стремится сохранить возможность обогащения урана на своей территории. Это создает риск дальнейшего производства материалов для ядерного оружия.