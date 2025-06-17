Почему Путин не вмешивается в конфликт между Израилем и Ираном: предположения NYT и Bloomberg

Россия не вмешалась в конфликт на стороне Ирана, несмотря на их союз. Вероятно, они боятся потерять связи с арабскими государствами и заняты войной против Украины.

Россия не предоставила и не планирует оказывать Ирану поддержки во время атаки Израиля, хотя раньше обе страны активно сотрудничали. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The New York Times и Bloomberg.

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Приоритетом осталась война против Украины

Как напоминают аналитики NYT, Иран поставлял России "Шахеды" в первый год полномасштабной войны против Украины. Также помог построить завод по производству этих БпЛА. А в январе Москва и Тегеран подписали соглашение о стратегическом партнерстве. Однако сейчас Россия не предоставила никакой существенной помощи Тегерану.

Издание пишет, что это демонстрирует потерю Москвой влияния на Ближнем Востоке.

Как предполагают аналитики, Россия сосредоточена на полномасштабной войне против Украины, поэтому не имеет ни ресурсов, ни стратегического интереса поддерживать конфликт.

Что они могут позволить себе послать иранцам сейчас в плане военной техники, учитывая требования конфликта против Украины?

– сказал собеседник.

Россия не имеет ресурсов на поддержку Ирана

В материале Bloomberg указано, что Израиль не заинтересован в переговорах при посредничестве Москвы. По информации источников издания, в Кремле осознают, что не могут повлиять на ситуацию.

На фоне усилий России сохранить партнерство с ОАЭ и Саудовской Аравией, которые враждебно относятся к усилению Ирана, помощь Тегерану могла бы разрушить важные связи.

Кроме того, по некоторым оценкам, Москва не хочет, чтобы Иран получил ядерное оружие, и стремится избегать вовлечения в конфликт.

Аналитики указывают, что бездействие России может иметь для нее выгоду. Из-за войны Израиля с Ираном растут цены на нефть, что поддерживает экономику оккупантов в условиях западных санкций. В то же время Кремль пытается сохранить теплые отношения с Дональдом Трампом.

К слову, российский диктатор провел разговоры с руководством Израиля и Ирана. Он осудил конфликт и выразил поддержку Тегерану. В то же время несмотря на подписанное соглашение о стратегическом партнерстве, Россия не способна поддержать Иран из-за нехватки ресурсов.