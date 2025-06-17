Вопрос нескольких дней: генерал армии оценил риск полномасштабной войны на Ближнем Востоке

Конфликт между Израилем и Ираном пока продолжается, стороны продолжают обмениваться ракетными ударами. В ближайшее время, станет понятно, перерастет ли он в глобальное противостояние, или удастся его загасить.

Генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж предположил в разговоре с 24 Каналом, по какому сценарию будут разворачиваться события на Ближнем Востоке. Также Беньямин Нетаньяху заявил, каким может быть одно из возможных последствий операции Израиля против Ирана. Речь идет о смене иранского режима, который израильский премьер считает "очень слабым".

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Израильская армия более технологична

Маломуж отметил, что на сегодня Израиль и Иран демонстрируют высокий потенциал. Однако израильская армия является более высокотехнологичной. Кроме того, ряд союзников, в частности США, помогают Израилю сбивать иранские ракеты и беспилотники.

Иран, по его мнению, в любом случае проигрывает. В то же время Израиль глубоко владеет геолокацией всех военных объектов и самого верховного лидера Али Хаменеи, а также генштаба и штаба Корпуса стражей Исламской революции.

Были поражены именно высшее руководство и ядерные объекты Ирана, потому что Израиль имеет конкретное целеуказание,

– объяснил генерал армии.

Стороны еще имеют потенциал нанесения нескольких массированных ударов и, возможно, локальных, поэтому ситуация может, по его словам, дальше обостряться.

Однако США и ряд других стран особенно Европейского Союза заинтересованы в том, чтобы снять эту проблему. Они, как отметил генерал армии, вышли с инициативой о прекращении ударов. Также к урегулированию конфликта подключаются Китай, Индия и другие государства.

Конфронтация продлится еще один – два дня, после начнутся переговорные процессы. Более того, Иран высказал предложение прекратить взаимные обстрелы при условии, если не будут готовиться новые удары,

– подчеркнул Николай Маломуж.

Иран тоже имеет потенциальных союзников – это Россия и Китай, которые, вероятно, будут играть роль посредников в переговорах по прекращению обстрелов.

Далее, возможно, по мнению экс-руководителя Службы внешней разведки, будет создана рабочая группа по недопущению войны, вопросам разработки ядерного оружия и отмены санкций.

Напомним, что израильский политолог и полковник запаса ЦАХАЛ Арие Зайден прокомментировал возможность посредничества Владимира Путина по примирению Ирана и Израиля. По его мнению, Иран не воспринимает Россию как равноправного игрока, ведь Путин допустил серьезные ошибки. В то же время между Россией и Ираном продолжается борьба за влияние в Центральной Азии.