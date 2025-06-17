Генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж припустив у розмові з 24 Каналом, за яким сценарієм розгортатимуться події на Близькому Сході. Також Беньямін Нетаньягу заявив, яким може бути один з можливих наслідків операції Ізраїля проти Ірану. Йдеться про зміну іранського режиму, який ізраїльський прем'єр вважає "дуже слабким".

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Ізраїльська армія більш технологічна

Маломуж відзначив, що на сьогодні Ізраїль та Іран демонструють високий потенціал. Проте ізраїльська армія є більш високотехнологічною. Крім того, низка союзників, зокрема США, допомагають Ізраїлю збивати іранські ракети та безпілотники.

Іран, на його думку, у будь-якому випадку програє. Водночас Ізраїль глибоко володіє геолокацією всіх військових об'єктів і самого верховного лідера Алі Хаменеї, а також генштабу і штабу Корпусу вартових Ісламської революції.

Були уражені саме вище керівництво та ядерні об'єкти Ірану, тому що Ізраїль має конкретне цілеуказання,

– пояснив генерал армії.

Сторони ще мають потенціал завдання декількох масованих ударів і, можливо, локальних, тому ситуація може, за його словами, далі загострюватися.

Однак США та низка інших країн особливо Європейського Союзу зацікавлені у том, щоб зняти цю проблему. Вони, як відзначив генерал армії, вийшли з ініціативою щодо припинення ударів. Також до врегулювання конфлікту підключаються Китай, Індія та інші держави.

Конфронтація триватиме ще один – два дні, після почнуться переговорні процеси. Ба більше, Іран висловив пропозицію припинити взаємні обстріли за умови, якщо не готуватимуться нові удари,

– підкреслив Микола Маломуж.

Іран теж має потенційних союзників – це Росія та Китай, які, імовірно, будуть грати роль посередників у переговорах щодо припинення обстрілів.

Далі, можливо, на думку екскерівника Служби зовнішньої розвідки, буде створено робочу групу щодо недопущення війни, питання розробки ядерної зброї та скасування санкцій.

Нагадаємо, що ізраїльський політолог та полковник запасу ЦАХАЛ Аріє Зайден прокоментував можливість посередництва Владіміра Путіна щодо примирення Ірану та Ізраїлю. На його думку, Іран не сприймає Росію як рівноправного гравця, адже Путін припустився серйозних помилок. Водночас між Росією та Іраном триває боротьба за вплив у Центральній Азії.