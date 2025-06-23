"Финал игры не так далек": вскоре Израиль может закончить кампанию против Ирана

Израильские чиновники рассказали СМИ, что стремятся быстро завершить кампанию против Ирана. Они передали это сообщение Соединенным Штатам.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Израиль хочет завершить кампанию, но многое зависит от Ирана

Reuters передали слова своих источников о нынешней войне с Ираном. В Израиле понимают: многое зависит от следующего шага противника.

Израильские лидеры пытаются разработать точную стратегию выхода, которая позволит завершить кампанию и положить конец ракетным и беспилотным атакам Ирана, чтобы избежать ударов "око за око", которые бы парализовали страну,

– говорится в материале.

Журналисты объяснили: Израиль действительно неожиданно ударил по Ирану, но "он не может контролировать, когда закончится конфликт". Таким образом, Тель-Авив может быть "втянутым в дорогую войну на истощение, если Тегеран решит продолжить борьбу".

Но официальные комментарии более уверенные: "С израильской точки зрения, финал игры не так уж и далек. Мы еще не пришли к этому, но это больше похоже на вопрос дней, чем недель", – сказал Эран Лерман, бывший заместитель израильского советника по национальной безопасности.

23 июня ЦАХАЛ снова ударил по Тегерану.