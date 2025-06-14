Это не просто обмен ударами: журналист из Израиля раскрыл детали операции против Ирана

Израиль ночью 13 июня атаковал Иран. За несколько лет и несколько месяцев активной работы "Моссад" разместил на территории Ирана склады с ударными БпЛА. В тот момент, когда израильские ВВС начали бить по ядерным объектам Ирана, эти беспилотники вылетели.

Главный редактор израильского сайта "Видеола" Эмиль Шлеймович в разговоре с 24 Каналом отметил, что они были расположены рядом с ракетными и другими базами и поразили ракетные арсеналы. Это помешало Ирану сразу нанести удар в ответ на эту атаку.

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Какова ситуация в Израиле

Главная причина, почему эта война началась, как объяснил Шлеймович, заключается в несговорчивости Ирана на переговорах с Трампом (по иранской ядерной программе). К тому же он подчеркнул, что еврейское государство является целью Ирана. Он постоянно заявляет о намерении уничтожить Израиль.

Это не похоже на операции, которые проводились ранее. Это не просто обмен ударами. Это война, которая началась между странами в три часа ночи. Но и не третья мировая, потому что другие страны в нее не вмешиваются,

– отметил Шлеймович.

Главный редактор израильского сайта подчеркнул, что было необычно, что в три часа ночи все израильтяне получили сообщение на телефоны и другие гаджеты, а также оповещение по телевизору о том, что началась атака. Одновременно с этим сработали сирены. Население хотели проинформировать, что надо срочно начать выполнять указания службы тыла.

"К нам долетели беспилотники, которые были запущены из Ирана. Станции метро открыты, воздушное пространство закрыто. Будут закрыты синагоги и другие культовые места, не работают торговые центры. Запрета на выход из дома нет, но власти просят не делать этого без крайней необходимости", – рассказал Шлеймович.

Какие специальные ракеты применяются по Ирану

На данный момент известно о гибели иранских военных чиновников. Также СМИ Ирана заявили о гибели 60 человек в жилом комплексе в Тегеране, где обрушилась часть многоэтажки. Главный редактор израильского сайта рассказал, что в определенных случаях, если не во всех, использовались специальные ракеты. Они появились в 2017 году в США, а в 2019 о них стало известно.

Это, как объяснил Шлеймович, ракеты, которые не несут боевой заряд, они поражают цель с помощью силы удара, в них открывается условная звезда из нескольких лезвий. Благодаря высокой скорости они прорезают стены.

Такими ракетами уничтожалось высшее руководство, ученые, которые были привлечены к разработке ядерной программы Ирана. На днях Иран сообщал, что запустит еще одну станцию по обогащению урана,

– подчеркнул Шлеймович.

Из высшего руководства Ирана ликвидировано довольно много лиц. Их уже заменили другими людьми. Первоначально был уничтожен генерал Салами, который был командующим КСИР, а также глава Генштаба, его заместитель и еще несколько офицеров.

Уничтожен ядерный объект в Натанзе, аэропорт в Тебризе. Удары наносятся по целям в Тегеране, Куме, Исфахане. То есть, во всех городах, которые Израилю известны как такие, где размещены ядерные объекты. Авиация продолжает работать, эти волны атак, по словам главного редактора израильского сайта, не заканчиваются.

Эта работа Израиля будет продолжаться, как минимум, еще несколько дней. Иранские системы ПВО выбиты. Преимущество в воздухе у Израиля абсолютное. Сейчас мы находимся в середине этой войны,

– подытожил Шлеймович.

Отметим, что военный эксперт Давид Гендельман высказал мнение, почему власти Израиля решили начать атаку против Ирана именно 13 июня. Ранее премьер-министр страны Нетаньяху заявил, что операцию планировали провести в апреле 2025 года, однако ее перенесли.