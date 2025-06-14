Головний редактор ізраїльського сайту "Відеола" Еміль Шлеймович у розмові з 24 Каналом зазначив, що вони були розташовані поряд з ракетними та іншими базами й уразили ракетні арсенали. Це завадило Ірану одразу завдати удару у відповідь на цю атаку.

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Яка ситуація в Ізраїлі

Головна причина, чому ця війна почалась, як пояснив Шлеймович, полягає у незговірливості Ірану на переговорах з Трампом (щодо іранської ядерної програми). До того ж він наголосив, що єврейська держава є ціллю Ірану. Він постійно заявляє про намір знищити Ізраїль.

Це не схоже на операції, які проводились раніше. Це не просто обмін ударами. Це війна, яка розпочалась між країнами о третій годині ночі. Але і не третя світова, бо інші країни в неї не втручаються,

– зауважив Шлеймович.

Головний редактор ізраїльського сайту підкреслив, що було незвично, що о третій годині ночі всі ізраїльтяни отримали повідомлення на телефони та інші гаджети, а також сповіщення по телевізору про те, що почалась атака. Одночасно з цим спрацювали сирени. Населення хотіли поінформувати, що треба терміново почати виконувати вказівки служби тилу.

"До нас долетіли безпілотники, які були запущені з Ірану. Станції метро відкриті, повітряний простір закритий. Будуть зачинені синагоги й інші культові місця, не працюють торгові центри. Заборони на вихід з будинку немає, але влада просить не робити цього без нагальної потреби", – розповів Шлеймович.

Які спеціальні ракети застосовуються по Ірану

На цю мить відомо про загибель іранських військових чиновників. Також ЗМІ Ірану заявили про загибель 60 людей в житловому комплексі у Тегерані, де впала частина багатоповерхівки. Головний редактор ізраїльського сайту розповів, що у певних випадках, якщо не у всіх, використовувались спеціальні ракети. Вони з'явились у 2017 році в США, а у 2019 про них стало відомо.

Це, як пояснив Шлеймович, ракети, які не несуть бойовий заряд, вони уражають ціль за допомогою сили удару, в них відкривається умовна зірка з декількох лез. Завдяки високій швидкості вони прорізають стіни.

Такими ракетами знищувалось вище керівництво, вчені, які були залучені до розробки ядерної програми Ірану. Днями Іран повідомляв, що запустить ще одну станцію зі збагачення урану,

– наголосив Шлеймович.

З вищого керівництва Ірану ліквідовано доволі багато осіб. Їх вже замінили іншими людьми. Першочергово був знищений генерал Саламі, який був командувачем КВІР, а також голова Генштабу, його заступник і ще декілька офіцерів.

Знищено ядерний об'єкт в Натанзі, аеропорт в Тебризі. Удари завдаються по цілях в Тегерані, Кумі, Ісфахані. Тобто, в усіх містах, які Ізраїлю відомі як такі, де розміщені ядерні об'єкти. Авіація продовжує працювати, ці хвилі атак, зі слів головного редактора ізраїльського сайту, не закінчуються.

Ця робота Ізраїлю триватиме, як мінімум, ще декілька днів. Іранські системи ППО вибиті. Перевага у повітрі в Ізраїлю абсолютна. Наразі ми перебуваємо в середині цієї війни,

– підсумував Шлеймович.

Зазначимо, що військовий експерт Давид Гендельман висловив думку, чому влада Ізраїлю вирішила почати атаку проти Ірану саме 13 червня. Раніше прем'єр-міністр країни Нетаньягу заявив, що операцію планували провести у квітні 2025 року, однак її перенесли.