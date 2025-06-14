Последствия приведут Израиль к краху, – Хаменеи объявил операцию "Правдивое обещание 3"
- Иран объявил операцию "Правдивое обещание 3" против Израиля после атак 13 июня.
- Верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что последствия атак Израиля "приведут его к краху", и что "ответ Ирана не будет половинчатым".
- Иран назвал удары Израиля "объявлением войны" и отметил, что "вооруженные силы будут действовать с применением силы против Израиля".
После атак 13 июня Иран объявил операцию против Израиля. Она получила название "Правдивое обещание 3".
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Tasnim News Agency.
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Что известно о новой операции Ирана против Израиля
В Корпусе стражей исламской революции заявили, что иранское руководство объявило операцию против Израиля "Правдивое обещание 3".
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что "сионистский режим совершил большую ошибку и безрассудный поступок", имея в виду атаку Израилем иранских военных и ядерных объектов.
По милости Божьей последствия этого приведут этот режим к краху,
– цинично заявил иранский аятолла.
Хаменеи также назвал удары Израиля по Ирану – "объявлением войны". Кроме того, аятолла сказал, что Тель-Авиву "не позволят остаться невредимым после этого".
"Сионистский режим (Израиль – 24 Канал) не останется невредимым от последствий своего преступления. Иранская нация должна быть уверена, что наш ответ не будет половинчатым", – говорится в заявлении Хаменеи.
Верховный лидер Ирана также сказал, что "вооруженные силы будут действовать с применением силы и сделают недостойный сионистский режим несчастным".
К слову, вечером 13 июня Иран массированно атаковал Израиль баллистическими ракетами. Взрывы были в Тель-Авиве и Иерусалиме. Уже известно о повреждениях и пострадавших из-за этого обстрела.