Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Tasnim News Agency.

До теми Іран зайшов надто далеко: чому Ізраїль вирішив завдати удару саме в ніч на 13 червня

Що відомо про нову операцію Ірану проти Ізраїлю

У Корпусі вартових ісламської революції заявили, що іранське керівництво оголосило операцію проти Ізраїлю "Правдива обіцянка 3".

Верховний лідер Ірану Алі Хаменеї заявив, що "сіоністський режим зробив велику помилку і безрозсудний вчинок", мавши на увазі атаку Ізраїлем іранських військових та ядерних об'єктів.

Через милість Божу наслідки цього приведуть цей режим до краху,

– цинічно заявив іранський аятола.

Хаменеї також назвав удари Ізраїлю по Ірану – "оголошенням війни". Окрім того, аятола сказав, що Тель-Авіву "не дозволять залишитися неушкодженим після цього".

"Сіоністський режим (Ізраїль – 24 Канал) не залишиться неушкодженим від наслідків свого злочину. Іранська нація має бути впевнена, що наша відповідь не буде половинчастою", – йдеться у заяві Хаменеї.

Верховний лідер Ірану також сказав, що "збройні сили діятимуть із застосуванням сили та зроблять негідний сіоністський режим нещасним".

До слова, ввечері 13 червня Іран масовано атакував Ізраїль балістичними ракетами. Вибухи були у Тель-Авіві та Єрусалимі. Вже відомо про пошкодження та постраждалих через цей обстріл.

