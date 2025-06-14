Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Tasnim News Agency.

К теме Иран зашел слишком далеко: почему Израиль решил нанести удар именно в ночь на 13 июня

Что известно о новой операции Ирана против Израиля

В Корпусе стражей исламской революции заявили, что иранское руководство объявило операцию против Израиля "Правдивое обещание 3".

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что "сионистский режим совершил большую ошибку и безрассудный поступок", имея в виду атаку Израилем иранских военных и ядерных объектов.

По милости Божьей последствия этого приведут этот режим к краху,

– цинично заявил иранский аятолла.

Хаменеи также назвал удары Израиля по Ирану – "объявлением войны". Кроме того, аятолла сказал, что Тель-Авиву "не позволят остаться невредимым после этого".

"Сионистский режим (Израиль – 24 Канал) не останется невредимым от последствий своего преступления. Иранская нация должна быть уверена, что наш ответ не будет половинчатым", – говорится в заявлении Хаменеи.

Верховный лидер Ирана также сказал, что "вооруженные силы будут действовать с применением силы и сделают недостойный сионистский режим несчастным".

К слову, вечером 13 июня Иран массированно атаковал Израиль баллистическими ракетами. Взрывы были в Тель-Авиве и Иерусалиме. Уже известно о повреждениях и пострадавших из-за этого обстрела.

