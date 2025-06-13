Беспрецедентно: в Центре ближневосточных исследований оценили обострение между Ираном и Израилем

В ночь на 13 июня 2025 года Израиль атаковал Иран. Известно об ударах по ядерным объектам страны. Обострение отношений между государствами набирает обороты.

Заместитель директора Центра ближневосточных исследований Сергей Данилов рассказал 24 Каналу, что конфликт между Израилем и Ираном выходит на беспрецедентный уровень. Началась совершенно новая глава в истории Ближнего Востока.

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Израиль нанес удар по Ирану

Сергей Данилов отметил, что Израиль уже давно начал уничтожать иранских физиков, которые могли заниматься изготовлением ядерного оружия. Однако ликвидация главнокомандующего Корпуса стражей Исламской революции и начальника штаба Вооруженных сил Ирана является чем-то беспрецедентным.

Судя по всему удары сейчас продолжаются. Израиль пользуется тем, что системы ПВО уничтожены, поэтому Иран беззащитен,

– сказал он.

В ответ на это иранцы могут заблокировать Персидский залив. Это нанесет непоправимый вред, как региональной стабильности и безопасности, так и мировому хозяйству.

Важно! Израиль начал операцию против Ирана под названием "Нация львов", нанеся авиаудары по более сотни целей, в частности по ядерным объектам и командным пунктам. Израильские власти объяснили такие действия необходимостью остановить прогресс Ирана в разработке ядерного оружия, который, по данным разведки, достиг критической стадии.

Иран, вероятно, сейчас рассматривает этот вариант с Персидским заливом как один из основных. Однако там также понимают, что это может нанести еще больший вред.

Какая выгода и проблемы для России

По мнению Данилова, сейчас все держится на волоске. Кроме того, Россия будет пытаться использовать эту ситуацию в свою пользу.

Ей выгодны высокие цены на нефть, выгоден Иран, который находится в конфронтации, но с другой стороны Иран может стать менее ресурсным. России же нужно, чтобы эта страна была изолированной, однако сильной,

– высказался он.

Также есть вероятность, что иранский режим может упасть, если потерпит военное поражение. По словам заместителя директора Центра ближневосточных исследований, это пугает Россией.