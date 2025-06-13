Убит ряд высокопоставленных чиновников Ирана: Израиль обнародовал список погибших во время атаки 13 июня

Израиль 13 июня атаковал Иран. Появился список погибших от обстрелов.

Среди них высокопоставленные чиновники Ирана. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Армию обороны Израиля.

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Кто был ликвидирован в Иране

В израильской армии отметили, что в течение ночи более 200 истребителей ВВС атаковали более 100 целей по всему Ирану, в частности места, где скрывались высокопоставленные иранские военные руководители.

Отмечается, что было убито 3 таких командиров:

генерал-майор Хоссейн Салами, который руководил всеми подразделениями страны,

️генерал-майор Мухаммед Багри – начальник Генштаба Вооруженных сил Ирана,

️генерал-майор Голам-Али Рашид – командующий Центрального командного штаба Хатам аль-Анбия (Корпус стражей Исламской революции).

Справочно. Корпус стражей Исламской революции (КСИР) – это военная ветвь исполнительной власти Ирана параллельно с армией. Под ее контролем разработка баллистических ракет и подавление инакомыслия в стране.

Среди ликвидированных также могут быть командующие ВВС, ВМС, высокопоставленные офицеры КСИР, а также:

️экс-глава Организации по атомной энергии Ирана и ключевой физик-ядерщик программы по обогащению урана Ферейдун Аббаси-Давани,

президент Исламского университета Азад, специалист по лазерной изотопной сепарации Мохаммад Мехди Теханчи.

Также иранские СМИ пишут о гибели бывшего главы национальной безопасности Ирана Али Шамхани.