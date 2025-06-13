Израиль закрывает свои дипмиссии по всему миру
- Израиль закрывает все свои дипмиссии по всему миру, консульские услуги предоставляться не будут.
- Израильтянам за рубежом будет доступна онлайн-форма для сообщения о своем местонахождении.
Израиль закрывает все свои дипмиссии по всему миру. Также не будут предоставляться консульские услуги.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Посольство Израиля в Украине.
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Что известно о закрытии дипмиссий Израиля по всему миру
В посольстве сообщили, что Израиль закрывает свои дипмиссии по всему миру.
В свете последних событий израильские миссии по всему миру будут закрыты, а консульские услуги не будут предоставляться,
– говорится в сообщении.
Отмечается, что для израильтян за рубежом будет доступна онлайн-форма, чтобы сообщить о своем местонахождении и текущем статусе.
Напомним, что в ночь на 13 июня Израиль провел "точный превентивный удар" по военным объектам Ирана. Атака была направлена на уничтожение ядерной программы страны.
Добавим, что посольство Украины в Израиле предоставило украинцам инструкции на случай ракетных обстрелов. В случае сигнала воздушной тревоги рекомендуется немедленно направляться в защищенное помещение.