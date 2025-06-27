Иран хочет купить китайские истребители J-10C вместо российских Су-35

Иран может окончательно отказаться от закупки российских истребителей Су-35 в пользу китайских J-10C. После потерь в войне с Израилем Тегеран ищет доступный способ обновить свой воздушный флот. Китайские самолеты могут стать для Ирана более выгодной альтернативой, в частности благодаря бартерным схемам оплаты нефтью.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

Смотрите также "Не связано с Израилем": суда в Ормузском проливе передают сигналы, во избежание атак

Иран переключился на китайские самолеты после войны с Израилем

Сразу после завершения 12-дневной войны с Израилем Иран активизировал переговоры с Пекином о покупке китайских истребителей Chengdu J-10C. Тегеран хочет как можно скорее оснастить свои ВВС новыми машинами. Преимущество Израиля в воздухе стало для Ирана очевидным, а потери составили до 30% устаревшего авиапарка.

Еще в 2023 году Иран подписал контракт с Россией на поставку около 50 истребителей Су-35. Однако из-за войны России против Украины эти поставки фактически заблокированы. Последний раз Иран покупал четыре российских Су-35, но из-за войны поставки приостановились.

Цена одного Су-35 превышает 100 миллионов долларов. Для Ирана это слишком дорого в условиях санкций и дефицита валюты. Китайские J-10C считаются более доступной альтернативой как для Ирана, так и для многих других стран. Цена J-10C в диапазоне от 40 до 90 миллионов долларов в зависимости от комплектации.

Интересно! В отличие от двухмоторного Су-35, J-10C имеет один двигатель, но по характеристикам рассматривается как китайский конкурент западных F-16V или шведского Gripen E.

Бартер вместо долларов: новый шанс на сделку

Еще в 2015 году Иран и Китай обсуждали соглашение о поставке 150 истребителей J-10C, однако Пекин настаивал на оплате в твердой валюте. Иран, который имел дефицит доллара, предлагал взамен нефтяной бартер. Поэтому контракт так и не подписали.

Сейчас ситуация изменилась: 24 июня США разрешили Китаю покупать нефть у Ирана без угрозы санкций. Это открывает путь для нефтяного бартера и значительно повышает шансы заключить сделку.

По информации Military Balance, до войны с Израилем ВВС Ирана имели около 150 истребителей, преимущественно устаревших американских моделей, приобретенных еще до исламской революции 1979 года. Среди них F-4 Phantom II, F-5E/F Tiger II и F-14A Tomcat. Также на вооружении остаются несколько МиГ-29, однако большинство из них неисправны из-за нехватки запчастей.

Во время последней войны с Израилем Иран потерял до 30% своих устаревших самолетов, включая F-4 Phantom и F-14 Tomcat. Израильские F-35 и F-15 уничтожили большую часть иранской ПВО, включая радары и российские комплексы С-300, что позволило им действовать беспрепятственно над Тегераном. Это стало одним из главных мотивов для Ирана как можно быстрее обновить боевую авиацию.