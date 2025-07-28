Я больше не собираюсь с ним говорить, – Трамп о телефонных звонках с Путиным
- Дональд Трамп заявил, что больше не собирается говорить с Владимиром Путиным, поскольку попытки достичь мира через телефонные звонки не имели успеха.
- Трамп отметил, что Путин во время разговора всегда "приятный и относится с уважением", но после этого российские войска продолжают агрессивные действия против Украины.
- Трамп выразил разочарование, поскольку считал, что мог бы решить проблемы с Путиным через переговоры, но этого не произошло.
Дональд Трамп высказался о телефонных разговорах с Владимиром Путиным. Президент США подчеркнул, что больше не собирается говорить с российским президентом.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова Дональда Трампа во время встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.
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Что сказал Трамп о звонках Путину?
Дональд Трамп заявил, что уже разговаривал с Владимиром Путиным много раз. И все время ему казалось, что после звонков будет путь к миру, но этого так и не произошло.
А потом я говорил: забудьте об этом. И я больше не собираюсь говорить. Знаете, такое случалось уже много раз, и мне это не нравится. Мне это не нравится,
– отметил президент США.
Трамп отметил, что он уже не заинтересован в разговорах с российским диктатором. По словам главы Белого дома, Путин во время разговора всегда "приятный и относится с уважением", однако уже на следующую ночь после этого массированно бомбит украинские города ракетами, из-за чего умирают люди.
В то же время американский лидер говорил, что всегда имел "хорошие отношения с Путиным и ладил с ним", и думал, что сможет решить все вопросы с ним путем переговоров. Но этого не произошло, поэтому Дональд Трамп "разочарован этим".
К слову, Дональд Трамп установил Владимиру Путину новый дедлайн для подписания мирного соглашения и окончания войны в Украине. Этот срок составляет 10 – 12 дней от 28 июля 2025 года.
До этого глава Белого дома отмечал, что уменьшит 50-дневный срок, который он ранее установил Владимиру Путину. Трамп заявил, что "очень разочарован в президенте Путине", поэтому и устанавливает ему новые сроки для мира.