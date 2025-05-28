У Путина есть две недели: Трамп хочет понять, серьезно ли президент России "настроен на мир"
- Дональд Трамп сомневается, что Владимир Путин хочет завершить войну и заявляет о готовности США изменить риторику в отношении России.
- Трамп отметил, что Путин "совсем сошел с ума" после массированных атак по Украине.
Американский президент Дональд Трамп пока не уверен, желает ли Владимир Путин завершить войну. Он сообщил, что США готовы "действовать по-другому".
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Clash Report.
Смотрите также Окончательно сожжет "золотой мост": Путин исчерпывает терпение Трампа, – Politico
Трамп сделал новое заявление по поводу Путина
Война России с Украиной набирает обороты, что демонстрирует неготовность Владимира Путина двигаться к миру. Пока российский диктатор, по словам Дональда Трампа, "играет с огнем", ведь США могут изменить риторику в отношении России. Ранее Трамп говорил, что со страной-агрессором давно бы произошли "плохие вещи", если бы он не поддерживал нормальные связи с Путиным.
Однако сейчас все может измениться, потому что президент США не видит желания диктатора завершить боевые действия.
Я сообщу вам в течение двух недель, подхалимается ли к нам Путин, или нет. Если да, мы отреагируем по-другому,
– сказал Дональд Трамп.
Президент не объяснил, что именно могут сделать Соединенные Штаты и какие еще претензии к Путину у него есть. Но в понедельник, 26 мая, Трамп отметил, что "Путин совсем сошел с ума". Так он отреагировал на массированные атаки по Украине и убийства гражданских людей.
Представитель Государственного департамента США Темми Брюс также заявила, что Дональд Трамп теряет терпение к России. Ему сложно действовать для завершения войны из-за того, что такую работу трудно вести с Россией.
Напомним, если достичь согласия по остановке боевых действий в ближайшее время не удастся, сенаторы США могут проголосовать за законопроект Линдси Грэмма, предусматривающий жестокие экономические санкции против России.