Эпоха ядерных соглашений завершается: в FT раскрыли, будет ли новая гонка вооружений между Россией и США

Действие договора New START, который в течение многих лет ограничивал количество развернутых стратегических ядерных боеголовок и носителей в США и России завершается уже 5 февраля 2026 года. Поэтому после этой даты никаких юридических запретов между двумя крупнейшими ядерными державами уже не будет.

Об этом говорится в материале Financial Times. Аналитики отмечают, что более полувековая эпоха двусторонних соглашений между Москвой и Вашингтоном по контролю над ядерными арсеналами – от первых договоренностей времен холодной войны до договоров, заключенных уже после распада СССР – подходит к концу.

Что означает окончание 50-летнего соглашения ядерного сдерживания?

Многие эксперты считают, что сейчас мир оказался на пороге возможной новой гонки ядерных вооружений, и шансы на заключение нового полноценного договора с жесткими лимитами в ближайшие десятилетия выглядят очень низкими.

Россия заявляла, что готова еще на один год добровольно соблюдать основные количественные ограничения, предусмотренных New START, но без восстановления взаимных инспекций и обмена данными такое предложение имеет преимущественно символическое значение.

Со своей стороны Соединенные Штаты выражают желание заключить новое соглашение, которое охватывало бы также Китай, однако пока конкретных переговорных шагов в этом направлении не было. Президент Трамп неоднократно подчеркивал необходимость противодействия ядерным угрозам и необходимость привлечь Пекин к процессу контроля над вооружениями.

Кстати, в ноябре 2025 года глава Белого дома выразил готовность к совместному ядерному разоружению с Россией и Китаем, отметив, что процесс денуклеаризации может быть вполне реальным.

Некоторые аналитики, предполагают, что в последний момент Вашингтон может согласиться на временное продление лимитов по российскому предложению. В то же время бывшая главная переговорщица США по договору как заместитель государственного секретаря по контролю над вооружениями Роуз Готтемюллер считает такой подход бесперспективным и даже опасным.

Так, она отметила без верификации и механизмов прозрачности США рискуют оказаться в невыгодном положении, поскольку Россия потенциально способна быстрее наращивать количество боеголовок на имеющихся носителях.

Отсутствие действующих договоров и механизмов проверки существенно повышает вероятность нескольких негативных сценариев: неправильного толкования намерений другой стороны, неконтролируемого увеличения ядерных арсеналов, а также возвращение к практике проведения ядерных испытаний.

Именно система инспекций, регулярный обмен информацией и тысячи официальных сообщений делали предыдущие соглашения реально действенными инструментами стабильности.

Как на ситуацию реагируют другие страны?