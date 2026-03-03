Туск заявил, что Польша попытается получить собственное ядерное оружие, – Bloomberg
- Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Польша стремится получить собственное ядерное оружие.
- Польша ведет переговоры с Францией, Швецией и Данией о временном развертывании ядерных истребителей.
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Польша стремится получить собственное ядерное оружие. По его словам, Европа уже наращивает оборонительные меры на фоне неопределенности относительно готовности США защищать континент.
Премьер отметил, что Польша ставит приоритет на ядерную безопасность и будет стремиться в будущем действовать максимально самостоятельно в этом вопросе. Об этом сообщили в Bloomberg.
Почему Польша решила иметь ядерное оружие?
Дональд Туск намекнул, что его страна в конце концов попытается получить собственное ядерное оружие. Он добавил, что Варшава не будет "пассивной", потому что уже инвестирует в АЭС.
Польша очень серьезно относится к ядерной безопасности. По мере роста наших автономных возможностей мы будем стремиться подготовить страну к максимально автономным действиям в этом вопросе,
– заявил Туск.
Глава польского правительства 2 марта сообщил, что Польша ведет переговоры с Францией относительно временного развертывания ядерных истребителей в странах-союзниках.
Также премьер контактировал со Швецией и Данией, которые заинтересованы в проекте, а следующий раунд обсуждений состоится на саммите по ядерной энергетике в Париже 10 марта.
Последние новости о ядерном оружии
Президент Украины Владимир Зеленский назвал заявления России о "ядерном оружии в Украине" политическим давлением со стороны Кремля перед новыми переговорами.
Трамп заявил, что за 2 недели Иран должен был бы получить ядерное оружие. Он также рассказал о ликвидации 48 иранских командиров.
Служба внешней разведки России обвинила Великобританию и Францию в планах Великобритании и Франции в планах передать Киеву ядерные бомбы. Британское правительство отвергло эти обвинения, назвав их ложью.