Туск заявил, что Польша попытается получить собственное ядерное оружие, – Bloomberg

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Польша стремится получить собственное ядерное оружие. По его словам, Европа уже наращивает оборонительные меры на фоне неопределенности относительно готовности США защищать континент.

Премьер отметил, что Польша ставит приоритет на ядерную безопасность и будет стремиться в будущем действовать максимально самостоятельно в этом вопросе. Об этом сообщили в Bloomberg.

Почему Польша решила иметь ядерное оружие?

Дональд Туск намекнул, что его страна в конце концов попытается получить собственное ядерное оружие. Он добавил, что Варшава не будет "пассивной", потому что уже инвестирует в АЭС.

Польша очень серьезно относится к ядерной безопасности. По мере роста наших автономных возможностей мы будем стремиться подготовить страну к максимально автономным действиям в этом вопросе,

– заявил Туск.

Глава польского правительства 2 марта сообщил, что Польша ведет переговоры с Францией относительно временного развертывания ядерных истребителей в странах-союзниках.

Также премьер контактировал со Швецией и Данией, которые заинтересованы в проекте, а следующий раунд обсуждений состоится на саммите по ядерной энергетике в Париже 10 марта.

