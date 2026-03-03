Премьер отметил, что Польша ставит приоритет на ядерную безопасность и будет стремиться в будущем действовать максимально самостоятельно в этом вопросе. Об этом сообщили в Bloomberg.

Почему Польша решила иметь ядерное оружие?

Дональд Туск намекнул, что его страна в конце концов попытается получить собственное ядерное оружие. Он добавил, что Варшава не будет "пассивной", потому что уже инвестирует в АЭС.

Польша очень серьезно относится к ядерной безопасности. По мере роста наших автономных возможностей мы будем стремиться подготовить страну к максимально автономным действиям в этом вопросе,

– заявил Туск.

Глава польского правительства 2 марта сообщил, что Польша ведет переговоры с Францией относительно временного развертывания ядерных истребителей в странах-союзниках.

Также премьер контактировал со Швецией и Данией, которые заинтересованы в проекте, а следующий раунд обсуждений состоится на саммите по ядерной энергетике в Париже 10 марта.

