Премьер отметил, что Польша ставит приоритет на ядерную безопасность и будет стремиться в будущем действовать максимально самостоятельно в этом вопросе. Об этом сообщили в Bloomberg.
Почему Польша решила иметь ядерное оружие?
Дональд Туск намекнул, что его страна в конце концов попытается получить собственное ядерное оружие. Он добавил, что Варшава не будет "пассивной", потому что уже инвестирует в АЭС.
Польша очень серьезно относится к ядерной безопасности. По мере роста наших автономных возможностей мы будем стремиться подготовить страну к максимально автономным действиям в этом вопросе,
– заявил Туск.
Глава польского правительства 2 марта сообщил, что Польша ведет переговоры с Францией относительно временного развертывания ядерных истребителей в странах-союзниках.
Также премьер контактировал со Швецией и Данией, которые заинтересованы в проекте, а следующий раунд обсуждений состоится на саммите по ядерной энергетике в Париже 10 марта.
Президент Украины Владимир Зеленский назвал заявления России о "ядерном оружии в Украине" политическим давлением со стороны Кремля перед новыми переговорами.
Трамп заявил, что за 2 недели Иран должен был бы получить ядерное оружие. Он также рассказал о ликвидации 48 иранских командиров.
Служба внешней разведки России обвинила Великобританию и Францию в планах Великобритании и Франции в планах передать Киеву ядерные бомбы. Британское правительство отвергло эти обвинения, назвав их ложью.