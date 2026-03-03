Прем'єр зазначив, що Польща ставить пріоритет на ядерну безпеку та прагнутиме у майбутньому діяти максимально самостійно в цьому питанні. Про це повідомили в Bloomberg.

Чому Польща вирішила мати ядерну зброю?

Дональд Туск натякнув, що його країна зрештою спробує отримати власну ядерну зброю. Він додав, що Варшава не буде "пасивною", тому що вже інвестує в АЕС.

Польща дуже серйозно ставиться до ядерної безпеки. У міру зростання наших автономних можливостей ми прагнутимемо підготувати країну до максимально автономних дій у цьому питанні,

– заявив Туск.

Глава польського уряду 2 березня повідомив, що Польща веде переговори з Францією щодо тимчасового розгортання ядерних винищувачів у країнах-союзниках.

Також прем’єр контактував зі Швецією та Данією, які зацікавлені у проєкті, а наступний раунд обговорень відбудеться на саміті з ядерної енергетики в Парижі 10 березня.

