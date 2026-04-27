Яхта богатейшего путинского олигарха пересекла заблокированный Ормузский пролив

Яхта принадлежит российскому миллиардеру Алексею Мордашову, главному владельцу "Северстали". Она беспрепятственно прошла через Ормуз, который Иран закрыл после начала операции американцев и израильтян.

О перемещении российского судна сообщает NBC NEWS. Они выследили движение миллиардера через сайты отслеживания трафика Vesselsidender и Marinetraffic.

Что известно о яхте Мордашова?

142-метровая суперяхта Nord покинула Дубай 24 апреля и направилась в Оман. В ночь на 25 апреля она прошла пролив, через который Иран почти не пропускает корабли. NBC News сообщают, что яхта была не одна. С ней были два танкерами, находящихся под санкциями США, пять грузовых кораблей (среди которых одно иранское судно) и оманский пассажирский паром.

Напомним, что с начала военной операции США и Израиля против Ирана в конце февраля Тегеран объявил о закрытии Ормузского пролива. В ответ Соединенные Штаты начали морскую блокаду иранских портов и береговых линий, а также предупредили, что будут преследовать корабли иранского "теневого флота" в международных водах. 17 апреля иранская сторона объявила об открытии Ормуза для судов после того, как Израиль согласился на 10-дневное перемирие с террористической организацией "Хезболла", но вскоре Иран отозвал разрешение.

Кто такой Алексей Мордашов?

Алексей Мордашов, владелец "Северстали", является самым богатым путинским олигархом. Он с большим отрывом является первым среди россиян, по версии журнала Forbes. Официальное его состояние достигает более 37 миллиардов долларов. Это первый случай в истории рейтинга, когда капитал российского олигарха пересек отметку в 30 миллиардов долларов.

Миллиардер находится под санкциями Европейского Союза, США и Великобритании. Его яхта "Nord" была построена на немецкой верфи и перерегистрирована в России уже после введения ограничений.

Обратите внимание! В разговоре с 24 Каналом политтехнолог Михаил Шейтельман объяснил, как российские олигархи помогают Кремлю и насколько важны санкции против них. Как он отметил, что ограничения против них вводят с единственной целью, чтобы олигархи не могли оказывать военно-дипломатическую помощь России. Такие люди, деньги которых находятся за рубежом, вкладывают их в поддержку путинского режима. Кураторы из ФСБ прямо говорят им, что оплачивать. Есть пример, который разоблачили правоохранители в Германии. Алексей Мордашов оплатил ведущему немецкому журналисту книгу, в которой должны были восхвалять Путина.

Какие последние новости об Ормузском проливе?

Согласно данным МЭА, дефицит сжиженного природного газа в период с 2026 по 2030 год может достичь 120 миллиардов кубометров из-за войны на Ближнем Востоке. Мировой рынок природного газа будет оставаться напряженным, поскольку конфликт на Ближнем Востоке продолжает нарушать поставки.

Иран установил новые мины в Ормузском проливе. Президент Трамп приказал ВМС США уничтожать иранские суда, пытающиеся минировать пролив.

США и Израиль уже два месяца ведут войну против Ирана, которая влияет на мировую экономику и политическую ситуацию. Украина активно поддерживает США в этой войне, предоставляя технологическую помощь и экспертов, что улучшает ее международный имидж.