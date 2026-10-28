"Просто ширма": эксперт раскрыл истинную цель дизельного соглашения между Трампом и Путиным

Дизельное соглашение стало прикрытием для возобновления Россией деловых отношений с США / Фото AP
Дизельное соглашение Дональда Трампа и Владимира Путина изначально не ставило целью снижение цен на топливо в США. Оно послужило прикрытием для возобновления масштабного экономического сотрудничества в обход мирного урегулирования войны.
Об этом в эфире 24 Канала сообщил военный эксперт Тарас Жовтенко. Он отметил, что топливо на американском рынке так и не подешевело, что подтверждается материалами The Wall Street Journal и оценками отраслевых экспертов. Ключевой целью Москвы было отделить дипломатический процесс прекращения боевых действий от возобновления активных деловых отношений с Вашингтоном.
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Попытка создать опасный прецедент
До подписания соглашений Кремль через посредников направлял окружению 47-го президента США предложения о совместных проектах на десятки и сотни миллиардов долларов. Реализовать такие планы открыто мешали боевые действия и предвыборные обещания американского лидера оперативно остановить войну.
Трамп спешил найти любой формальный повод и создать практический прецедент. Мол, смотрите, мы нормально с Россией поторговались дизелем, и небо не упало. То есть это можно использовать дальше в логике Трампа и Путина как прецедент, который должен был продемонстрировать: к черту эти санкции, и что с того, что нет политического урегулирования войны
Трамп, Путин и цены на топливо в США: смотрите видео
Газовая схема на Аляске и реакция Сената
Параллельно с нефтепродуктами россияне пытались протащить гораздо более рискованный замысел по добыче сжиженного газа в Арктике и на шельфе. Подпадающее под санкции российское предприятие финансировало разработку месторождений на Аляске, используя для маскировки компании-прокладки из Саудовской Аравии.
В настоящее время в Соединенных Штатах разворачивается резонанс вокруг этой сделки. Сенаторы обеих партий готовят расследование инцидента, а причастным частным фирмам уже приказали сохранить всю официальную переписку с Белым домом и Минюстом США.
Ранее эксперты предупреждали, что энергетические соглашения – это лишь вершина более широкой стратегии уступок Москве.
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