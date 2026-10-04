О начале новой кампании официально заявил президент страны Рашад аль-Алими. Он заявил, что наступление будет продолжаться до тех пор, пока правительственные силы не освободят страну от хуситов, сообщает Reuters.

Что известно о наступлении в Йемене?

Операция началась после того, как, по словам аль-Алими, были исчерпаны возможности для деэскалации конфликта.

Между тем сами боевики утверждают, что в ответ на полсотни авиаударов провели атаку дронами и ракетами на нефтяные объекты Saudi Aramco в Саудовской Аравии. Эр-Рияд пока не подтвердил информацию об этих обстрелах.

По данным Reuters, Саудовская Аравия и ее йеменские союзники готовили это наступление заранее. Саудовские силы должны обеспечивать авиационную поддержку, а йеменские войска – проводить наземные операции.

США уже передают Эр-Рияду разведывательные данные для операций в Йемене.

Что предшествовало наступлению?

В последние недели ситуация на фронте изменилась в пользу хуситов. В прошлом месяце они провели неожиданное наступление, захватили стратегический Баб-эль-Мандебский пролив и около 150 километров побережья Красного моря.

Это дало хуситам дополнительный контроль над одним из ключевых морских маршрутов между Европой и Азией.

За последние 48 часов они также продвинулись в районе города Таиз и приблизились к дороге, соединяющей его с Аденом.

Если хуситы установят контроль над этой дорогой, Таиз может оказаться в осаде. В городе находятся сотни тысяч мирных жителей и тысячи правительственных военных.

Почему Йемен воюет с хуситами?

Хуситы, официально известные как "Ансар Аллах", захватили столицу Йемена Сану в 2014 году. С тех пор они контролируют значительную часть севера и запада Йемена, где проживает большинство населения страны.

Им противостоит признанное международным сообществом правительство, базирующееся в Адене и контролирующее преимущественно южные и восточные районы страны.

В 2015 году Саудовская Аравия возглавила военную коалицию в поддержку йеменского правительства и начала операцию против хуситов.

Однако полностью вытеснить их с захваченных территорий не удалось.

В 2022 году стороны договорились о перемирии, которое в основном сохранялось до этого года.

После обострения конфликта между США, Израилем и Ираном хуситы вновь активизировали атаки, в частности начали наносить удары по саудовскому судоходству и нефтяной инфраструктуре.

Теперь правительство Йемена пытается изменить ситуацию на фронте с помощью масштабного контрнаступления.

В то же время контроль хуситов над Баб-эль-Мандебским проливом делает этот конфликт важным не только для Йемена, но и для международного судоходства и безопасности всего региона.