Про старт нової кампанії офіційно заявив президент країни Рашад аль-Алімі. Він заявив, що наступ триватиме, доки урядові сили не звільнять країну від хуситів, передає Reuters.

Що відомо про наступ Ємену?

Операція розпочалася після того, як, за словами аль-Алімі, були вичерпані можливості для деескалації конфлікту.

Тим часом самі бойовики стверджують, що у відповідь на пів сотні авіаударів атакували дронами і ракетами нафтові об'єкти Saudi Aramco в Саудівській Аравії. Ер-Ріяд наразі не підтвердив інформацію про ці обстріли.

За даними Reuters, Саудівська Аравія та її єменські союзники готували цей наступ заздалегідь. Саудівські сили мають забезпечувати авіаційну підтримку, а єменські війська – проводити наземні операції.

США вже передають Ер-Ріяду розвідувальні дані для операцій у Ємені.

Що передувало наступу?

Останніми тижнями ситуація на фронті змінилася на користь хуситів. Минулого місяця вони провели несподіваний наступ, захопили стратегічну Баб-ель-Мандебську протоку та близько 150 кілометрів узбережжя Червоного моря.

Це дало хуситам додатковий вплив на один із ключових морських маршрутів між Європою та Азією.

За останні 48 годин вони також просунулися біля міста Таїз і наблизилися до дороги, яка з'єднує його з Аденом.

Якщо хусити встановлять контроль над цією дорогою, Таїз може опинитися в облозі. У місті перебувають сотні тисяч цивільних і тисячі урядових військових.

Чому Ємен воює з хуситами?

Хусити, офіційно відомі як "Ансар Аллах", захопили столицю Ємену Сану у 2014 році. Відтоді вони контролюють значну частину півночі та заходу Ємену, де проживає більшість населення країни.

Їм протистоїть визнаний міжнародною спільнотою уряд, який базується в Адені та контролює переважно південні й східні райони країни.

У 2015 році Саудівська Аравія очолила військову коаліцію на підтримку єменського уряду та почала операцію проти хуситів.

Однак повністю витіснити їх із захоплених територій не вдалося.

У 2022 році сторони домовилися про перемир'я, яке здебільшого зберігалося до цього року.

Після загострення війни між США, Ізраїлем та Іраном хусити знову активізували атаки, зокрема почали бити по саудівському судноплавству та нафтовій інфраструктурі.

Тепер уряд Ємену намагається змінити ситуацію на фронті масштабним контрнаступом.

Водночас контроль хуситів над Баб-ель-Мандебською протокою робить цей конфлікт важливим не лише для Ємену, а й для міжнародного судноплавства та безпеки всього регіону.