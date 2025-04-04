Посланник Путина в эфире Fox News обвинил Украину в "нарушении перемирия"

Переговорщик Кремля Кирилл Дмитриев, который находится с визитом в Вашингтоне, выдал циничную заявку об Украине на американском телевидении. Чиновник Путина обвинил Украину в якобы нарушении энергетического перемирия.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова Кирилла Дмитриева в эфире телеканала Fox News.

Смотрите также В контактах США и России возможна пауза: Украине это на руку

Что сказал Дмитриев об Украине на телеканале Fox News

В студии телеканала Кирилл Дмитриев восхвалял администрацию Трампа за "огромный прогресс в мирных переговорах" и одновременно критиковал администрацию Байдена за отсутствие взаимодействия с Россией.

Не было никаких попыток понять российскую позицию. Не было реальных решений, которые могли бы быть успешными. И то, что сделала команда президента Трампа – они поняли, каким может быть пространство для решений, и они достигли первой в истории деэскалации в конфликте, которая заключается в прекращении ударов по энергетической инфраструктуре между Россией и Украиной,

– заявил посланник главы Кремля.

Когда ведущий заметил, что Россия продолжает обстрелы украинской энергетической инфраструктуры, несмотря на договоренности, Дмитриев ответил, что режим прекращения огня якобы нарушает Украина.

"Об этом не сообщают в прессе. И это, конечно, должно прекратиться. Я считаю, что перемирие на объектах энергетической инфраструктуры должно соблюдаться", – заявил российский переговорщик.

Стоит отметить, что накануне Россия снова обвинила Украину в якобы несоблюдении энергетического перемирия. В то же время в Генштабе ВСУ опровергли эту информацию и отметили, что Кремль намеренно распространяет ложные и безосновательные обвинения, чтобы переложить на Киев собственную вину за срыв перемирия, чтобы продолжать войну.

Он также добавил, что команда Трампа "не только не допустила Третьей мировой войны, но также достигла значительного прогресса для украинского урегулирования".

К слову, Кирилл Дмитриев также сделал заявление, что Россия готова рассмотреть возможность "предоставления гарантий безопасности Украине". В то же время он отметил, что Россия выступает против вступления Украины в НАТО.