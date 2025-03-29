Несмотря на атаки на инфраструктуру: в США считают, что энергетическое перемирие уже действует
- Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что прекращение ударов по энергетической инфраструктуре якобы достигнуто, хотя в Украине все еще происходят атаки на энергообъекты.
- Ранее Генштаб ВСУ сообщил о нарушении договоренностей со стороны России, тогда как Силы обороны Украины придерживаются остановки ударов по энергетическим объектам.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что прекращение ударов по энергетической инфраструктуре все же "удалось достичь". Несмотря на заявления политика, в Украине в течение последних нескольких дней произошли атаки на энергообъекты.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-конференцию Венса на американской авиабазе "Питуффик" в Гренландии 28 марта.
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Действует ли "энергетическое перемирие"
Джей Ди Вэнс убежден, что уже удалось достичь "невероятного прогресса", и именно поэтому есть возможность "реального мирного урегулирования".
Мы, очевидно, имеем прекращение огня по энергетической инфраструктуре. У нас есть коммерческое прекращение огня в Черном море, которое, я думаю, почти достигнуто,
– заявил вице-президент США.
Вэнс добавил, что после перемирия на воде начнут рассматривать дальнейшие шаги в прекращении огня.
Напомним, 28 марта Дмитрий Песков заявил, что Москва не будет придерживаться энергетического перемирия, из-за того, что его якобы не соблюдает Киев.
В ответ на это в Генштабе ВСУ заявили, что Силы обороны Украины неукоснительно придерживаются достигнутых с партнерами договоренностей по остановке ударов по энергетическим объектам. В ведомстве подчеркнули, что сейчас фиксируют нарушение договоренностей со стороны самих россиян: только за минувшие сутки враг ударил по энергообъектам в Херсоне и на Полтавщине.