Несмотря на атаки на инфраструктуру: в США считают, что энергетическое перемирие уже действует

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что прекращение ударов по энергетической инфраструктуре все же "удалось достичь". Несмотря на заявления политика, в Украине в течение последних нескольких дней произошли атаки на энергообъекты.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-конференцию Венса на американской авиабазе "Питуффик" в Гренландии 28 марта.

Читайте также Прощупывают каждое направление: действия россиян на фронте не свидетельствуют, что они готовы к миру

Действует ли "энергетическое перемирие"

Джей Ди Вэнс убежден, что уже удалось достичь "невероятного прогресса", и именно поэтому есть возможность "реального мирного урегулирования".

Мы, очевидно, имеем прекращение огня по энергетической инфраструктуре. У нас есть коммерческое прекращение огня в Черном море, которое, я думаю, почти достигнуто,

– заявил вице-президент США.

Вэнс добавил, что после перемирия на воде начнут рассматривать дальнейшие шаги в прекращении огня.

Напомним, 28 марта Дмитрий Песков заявил, что Москва не будет придерживаться энергетического перемирия, из-за того, что его якобы не соблюдает Киев.

В ответ на это в Генштабе ВСУ заявили, что Силы обороны Украины неукоснительно придерживаются достигнутых с партнерами договоренностей по остановке ударов по энергетическим объектам. В ведомстве подчеркнули, что сейчас фиксируют нарушение договоренностей со стороны самих россиян: только за минувшие сутки враг ударил по энергообъектам в Херсоне и на Полтавщине.